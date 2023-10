Ukraina pianist Lubomyr Melnyk annab Eestis kaks kontserti

Lubomyr Melnyk on tuntud oma eripärase mängustiili poolest, mille ta 70ndate keskpaigas välja arendas. Ta kombineeris klassikalise klaveritehnika tai chi- ja kung fu-filosoofiaga – tulemuseks stiil nimega continuous music, mida iseloomustab ülimalt kiire ja tihe nootide esitus. Melnyku meetod viis klaveri kui instrumendi võimalused uuele tasemele, pakkudes kuulajale võimalust sukelduda ennenägematutesse, peaaegu elektroonilistesse helimaastikesse. Selle sama tehnikaga on Lubomyr Melnyk võimeline mängima mõlema käega üle 19,5 noodi sekundis ning on suutnud ühe tunni jooksul esitada 93,650 individuaalset nooti.

"See muusika ei eksisteeriks, kui ma ei oleks ukrainlane. Meie eripära seisneb selles, et me kipume end ohverdama. Ukrainlased ohverdavad end selle jaoks, mis neile oluline on," on Lubomyr Melnyk sidunud enda klaveritehnika oma rahvusidentiteediga.

Tema 1985. aastal ilmunud albumi "The Song of Galadriel" nimetas New York Stereo Review ajakiri meie aja kümne kõige olulisema teose hulka. Lubomyri teosed hõlmavad mitmesuguseid instrumentaalseid variatsioone sooloklaverist ja kahekordsest klaverist ansamblite, ooperi, keelpillikvartettide, kaasaegse balleti, orkestri ja kõige muuni välja.

Lubomyr Melnyk esineb 22. novembril Tallinnas Niguliste kirikus ja 23. novembril Tartus Heino Elleri koolis.