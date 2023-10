Pärnu Linnaorkester avab oma 30. hooaja kontserdiga "Meresinine"

Pianistid Justas Śervenikas ja Johan Randvere on omavahel head sõbrad. "Meil on Leedu pianisti Justusega selline pikk sõprus omavahel. See on nii tore, et me oleme küllaltki erinevad ka mängumaneeri mõttes," rääkis Randvere. "See lugu on väga paljus selle kahe klaveri peal, meie kahe iseloomu peal. Seal on hästi palju mingisuguseid ooperiaaria mõtteid, mida kahekesi saab kokku viia. Orkester toetab seda kõike ka," kirjeldas pianist Karja teost.

Dirigent Henri Christofer Aavik peab suureks õnnestumiseks, et ta saab hooaja avakonserti dirigeerida. "Ma ei tundnud Pärnu linnaorkestrit väga hästi, sellepärast et Pärnusse sattusin ma ainult suviti, kui ma laps olin, aasta sees võrdlemisi harva. Nüüd hetkel olen ma Pärnu orkestriga tuttav juba aastast 2016. Ja selle aja jooksul on ikka rõõm siia tagasi tulla," muljetas ta.

"Terve see hooaeg on Pärnu linnaorkestril tulemas väga põnev, väga huvitav. Seal on väga palju soliste, muusikuid, mängitakse väga vaheldusrikast muusikat. Nii et kindlasti tasub hoida pilk peal Pärnu Linnaorkestri tegemistel, sest sealt leiab iga kuulaja endale midagi," lisas Aavik.

Aavik ütles, et temal on võimalik taas linnaorkestri ette astuda jaanuaris, kui valmistatakse ette kontserti kõige noorematele kuulajatele.