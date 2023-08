Galerii: Andrew Lawrence-King ja Tallinna Barokkorkester esinesid Narvas

Andrew Lawrence-King kuulub maailma esimese viie aktiivselt tegutseva varajase muusika legendi hulka ning Tallinna Barokkorkestris on mängijaid kõikidest tuntumatest Eesti varajase muusika ansamblitest, lisaks mõned pillirühmade kontsertmeistrid ERSOst, Estonia teatriorkestrist ja keelpillimängijad Tallinna Kammerorkestrist.

Mängijad kiitsid eriliselt kohapealset akustikat. "Narva kolledži ootamatult hea akustika selle muusika esitamiseks tuli meile väga suure ja erakordselt meeldiva üllatusena," ütles Tallinna Barokkorkestri liige, tšellist Egmont Välja.

"Kuulajaid jagus kontserdile palju, mistõttu tuli paigutada lisatoole. Publiku aplaus kõlas reede õhtul Narva kolledžis lihtsalt suurepäraselt. Tunnen praegu väga suurt rõõmu, et jõupingutused väärt klassikakontserte Narva inimestele pakkuda on leidnud sooja vastuvõtu. See tähendab, et me teeme õiget asja," sõnas "Helid piiri peal" sarja korraldaja Julia Savitskaja.

Augustis toimuvad Narva Kreenholmis ja Narva Kunstiresidentuuri hoovis Julia Savitskaja eestvedamisel seitsmendad Narva Ooperipäevad. Festivalil esietenduvad Bartóki ooperi "Hertsog Sinihabeme loss" ja Cilea ooperi "Adriana Lecouvreur". Külalisetendustest saab Balti Balletiteatri esituses näha Depeche Mode'i muusikal ja Haruki Murakami romaanil põhinevat kaasaegset balletti "Another world". Leedu Rahvusooper mängib Pergolesi ooperit "La serva padrona". Lisaks on kordusena kavas Narva Ooperipäevade 2022. aasta kõige suurema publikumenuga lavateos - Jevgeni Gribi ja Jack Trayleni ballett "Flesh".