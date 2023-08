Narvas jõuab publiku ette ooper "Hertsog Sinihabeme loss"

Sinihabet, keda tavaliselt nähakse tahumatu ja vihase mehena, kujutatakse tegijate sõnul selles lavastuses meeldiva, tundliku ja õrnana, kuid ilusa pealispinna all peitub julm manipulatsioon.

"Manipulatsiooni kaudu õnnestub Sinihabemel tekitada Juuditis kahtlusi tema valikutes ja isegi reaalsuses ning tema enda olemasolus. Ooper ei näita mitte äsja abiellunud paari, vaid ka elu pärast seda," selgitas ooperi lavastaja, Leedu noorema põlvkonna lavastaja ja Leedu Rahvusooperi meeskonna liige Agnė Ambrozaitytė.

"Juudit on segaduses teda ümbritseva reaalsuse suhtes ooperi esimestest akordidest alates. Ta püüab eirata endas tekkivaid tundeid, kuid need muutuvad kaitseks hirmsa ja lõputu unenäo ees. Avades lukustatud salajasi uksi, paljastab ta Sinihabeme peidetud psühholoogilised traumad, mis on pärit mehe lapsepõlvest. Avastades Sinihabeme hinge saladuslikke nurki, saab Juuditist tema traumade pantvang," avas Agnė Ambrozaitytė lavastuse ideed.

Ooperi "Hertsog Sinihabeme loss" süžee pärineb Perrault' muinasjutust. Libreto autor on Béla Balázs.

Narva Ooperipäevadel esietenduva Bartóki "Hertsog Sinihabeme loss" solistid on bass Pavlo Balakin ja sopran Marija Jelić. Noore Sinihabeme rolli mängib 7-aastane Makar Kirillov.