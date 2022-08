Narvas jõuab lavale balleti "Flesh" uuslavastus

Lavastajate – Eesti rahvusballeti esitantsija Jevgeni Gribi ning hetkel Soomes vabakutselise balletiartistina tegutseva Jack Trayleni sõnul käsitleb uus ballett keha ja hinge koostööd.

"Puudutus on kogemus ning tunda tähendab elada. Tantsu keel on universaalne ja võimaldab edasi anda mõtteid väga erinevatest emakeeltest. "Flesh" on ühtviisi nii Eesti kui ka meie põhjanaabrite balletilavade uudisteos, loodud siin ja sealpool Soome lahte," rääkis Grib.

Gribi sõnul käsitleb ballett "Flesh" keha ja hinge koostööd. Selle väljendamiseks on kasutanud autorid nii klassikalise balleti kui ka kaasaegse tantsukunsti väljendusvahendeid.

Uudisteost tantsivad Laura Maya Y Rosiers, Marcus Nilson, Anna Roberta Lahesoo, Ali Urata, Ami Morita ja Jevgeni Grib.

Gribi/Trayleni balleti "Flesh" maailmaesietendus toimub reedel, 2. septembril 2022 kell 19.00 Narva ooperipäevade balletiõhtul. Samas etendub ka Gribi lühiballett "Tango" Rahvusooper Estonia mängukavast.

Narva Ooperipäevad toimuvad ühel pikal nädalavahetusel 1.–4. septembrini ja pakuvad publikule nautimiseks balleti ja ooperi esietendusi ning kontserte. Festival toimub Narva Kreenholmis, kus festivali ajal on võimalik osaleda ekskursioonidel. Lisateavet saab Ooperipäevade kodulehelt.