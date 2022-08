Narva ooperipäevadel astuvad üles nii kodu- kui ka välismaised artistid

"See on meie teadlik valik pakkuda Narva ja Ida-Viru inimestele muusikateatrit, mida nad saavad pidada üha rohkem enda omaks. Samuti tahame me olla jätkuvalt põhjuseks, et inimesed üle Eesti leiaksid tee Narva," sõnas Narva ooperipäevade kunstiline juht Julia Savitskaja.

Narva ooperipäevad algavad 1. septembri õhtul ooperigalaga, kus astuvad üles solistid Julija Karaliūnaitė ja Nerijus Noreika Leedust, Sandra Laagus ja Tambet Kikas Eestist ning Gissur Pall Gissurarson Islandilt. Soliste saadab Narva linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhtimisel.

2. septembril on festivalikavas Eesti–Soome balletiartistide koostöös loodud balleti "Flesh" maailmaesietendus. Lavastajate Jevgeni Gribi ning Soomes vabakutselise balletiartistina tegutseva Jack Trayleni sõnul käsitleb uus balletietendus keha ja hinge koostööd. Uudisteost tantsivad Laura Maya Y Rosiers, Marcus Nilson, Anna Roberta Lahesoo, Ali Urata, Ami Morita ja Jevgeni Grib. Samal õhtul etendub festivalil ka Gribi lühiballett "Tango".

3. septembril võõrustab festival Leedu ooperi esituses Tšaikovski "Jevgeni Oneginit", mis toodi trupi poolt lavale mullu Leedu lõunapiiril, Bratninkai kiriku varemetes. Ooperilavastuses teevad kaasa sopran Julija Karaliūnaitė Tatjana rollis ning Oneginit laulab bass-bariton, helilooja, muusikateatrite produtsent ning alates 2018. aastast Leedu Rahvusliku Ooperi- ja Balletiteatri peadirektor Jonas Sakalauskas. Samuti astuvad laval üles Karolis Kašiuba (tenor), Evelina Volodkovič (kontraalt), Aiste Miknyte (metsosopran), Ilona Bagele (metsosopran), Artūras Kozlovskis (bass) ja Nerijus Noreika (tenor).

Lavastajad on Jonas Sakalauskas ja Ričardas Rickevičius ning videorežissöör on Ričardas Rickevičius. Etenduses teeb kaasa ka Narva linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhtimisel.

Samuti annab 3. septrembril hilisõhtuse kontserdi Tõnis Mägi.

4. septembri pärastlõunal etendub esmakordselt Eesti muusikateatrite ajaloos festivalil Stravinski ooper-oratoorium "Oedipus Rex". "Pea sada aastat on möödunud, aga suurejoonelist muusikateost "Oedipus Rexi" pole Eestis lavastatud. Juba see ainuüksi on piisav põhjus selle teose lavale toomiseks," ütles lavastaja Ott Aardam.

Ott Aardam toob esietenduse lavale koos rohkearvulise esitajatekoosseisuga. Osades on Mati Turi (tenor), Tuuri Dede (metsosopran), Pavlo Balakin (bass), Yixuan Wang (tenor), Janari Jorro (bariton) ja Karol Kuntsel. Kaasa teeb Eesti Rahvusmeeskoor ning Narva linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhtimisel. Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits.