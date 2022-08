Narva ooperipäevadel tuuakse esmakordselt Eesti publiku ette Stravinski "Oedipus Rex"

"Pea sada aastat on möödunud, aga suurejoonelist muusikateost "Oedipus Rexi" pole Eestis lavastatud. Juba see ainuüksi on piisav põhjus selle teose lavale toomiseks," ütles lavastaja Ott Aardam.

Solistidena teevad "Oedipus Rexis" kaasa metsosopran Tuuri Dede, tenor Gissur Pall Gissurarson, bariton Atlan Karp ning lugeja rollis on Karol Kuntsel. Nendega koos on laval Eesti Rahvusmeeskoor ja Narva Linna Sümfooniaorkester. Lavastaja Ott Aardami meeskonnas töötavad esiettekande nimel kunstnik Kristjan Suits ning dirigent Anatoli Štšura.

Narva ooperipäevad toimuvad 1. kuni 4. septembrini, festival toimub Narva Kreenholmis, kus festivali ajal on võimalik osaleda ka ekskursioonidel.