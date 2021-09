Neeme Kuningas ooperist "Boheem": proovime kõike teha naturaalse heliga

Narva ooperipäevade toimumispaigaks on Kreenholmi manufaktuuri tööstusala. Ajalooliste vabrikute vahele paigutatud 600-kohaline lava ootab publikut Eestist ja Soomest.

Neeme Kuningas on Puccini "Boheemi" lavastanud Soomes ja Hiinas, kuid Eestis esimest korda. "Ei saa ära öelda, et miks ta teistmoodi on, sest seal on tõesti üks selline kontseptsioon ja lahendus, mida vähemalt mina ei ole kuskil näinud," kinnitas lavastaja.

Kreenholmi vabrikuhoov on küll veidi kõle ja tuuline, kuid akustika on ooperi jaoks suurepärane. "Me igal juhul proovime seda kõike teha nii-öelda naturaalse heliga, et mitte võimendada, sest siin on hästi võimekad ooperihääled ja suurepärane Liepaja orkester," rõhutas Kuningas ja lisas, et nad püüavad anda õige ooperinaudingu.

Narva ooperipäevade kava on tihe ja midagi esile tõsta korraldajad ei julge. "Meil on terve festival üks suur pärl," tõdes korraldaja Julia Savitskaja ja mainis, et kõik etendused on väärt, et tulla vaatama. "Näiteks "Fidelio" on haruldane ooper, mida saab üldse väga harva kusagil näha."

Narva ooperipäevad lõpevad 12. septembril Prokofjevi muusikalise muinasjutuga "Petja ja hunt".