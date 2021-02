Galerii: Estonias esietendub Neeme Kuninga lavastatud "Trubaduur"

3. veebruaril esietendub rahvusooperis Estonia Giuseppe Verdi ooper "Trubaduur" Neeme Kuninga lavastuses. Azucena rollis astub üles Monika-Evelin Liiv, kes on sama rolli esitamise eest Soome rahvusooperis nomineeritud Eesti kultuuri aastapreemiale.

"Trubaduuri" kirjutades vaimustus Verdi kõige enam just mustlasnaise Azucena karakterist, kelle teod on ajendatud nii kättemaksuihast kui sügavast vanemlikust armastusest. Neeme Kuningas sõnul on imetlus- või ka jälestusväärne Azucena kannatlikkus viia oma kättemaks ellu kõige julmemal ja rafineeritumal moel.

Neeme Kuninga lavastatud "Trubaduuris astuvad üles: Manrico – Luc Robert või Dimitris Paksoglou (Kreeka), Leonora – Silja Aalto (Soome) või Charlotte-Anne Shipley (ÜK), Azucena – Monika-Evelin Liiv või Maria Berezovska (Ukraina), Krahv di Luna – Rauno Elp või Aare Saal, Ferrando – Priit Volmer, Märt Jakobson või Raiko Raalik, Ines – Helen Lokuta või Juuli Lill, Ruiz – Mart Madiste või Heldur Harry Põlda, Sõnumitooja – Jaak Jõekallas või Yixuan Wang, Vana mustlane – Mati Vaikmaa, Roman Chervinko või Tambet Kikas.