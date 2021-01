Estonias esietendub kirglik "Trubaduur"

"Nagu me teame, ei ole huvitav panna lavale tavalisi inimesi. "Trubaduuri" tegelased on täiesti erandlikud, ja erandlikud on ka nende saatused," rääkis Neeme Kuningas. Lavastaja sõnul räägib lugu kättemaksust, armastusest, suurtest tunnetest, ebausust ja sellest, millise piirini on võimelised minema inimeste kired ja teod. "Tegelastel on terve ooperi jooksul pulss kõrge. Peategelased liiguvad ühest äärmuslikust seisundist teise ja väiksemagi impulsi ajel toimub äkiline ümberlülitumine, mida elus kohtab harva," selgitas ta.

Verdi kirglik ooper võlub kiirelt areneva tegevustiku, intensiivsete emotsioonide ja särava vokaalse tulevärgiga. Pärast maailmaesietendust aastal 1853 kirjutas ajakirjanik Blanche Roosevelt: "Selle ooperi meloodiad on igas Itaalia nurgas sama tuttavad kui hällilaulud, millega meid õhtuti magama lauldi."

Osades: Manrico – Luc Robert või Dimitris Paksoglou, Leonora – Silja Aalto või Charlotte-Anne Shipley, Azucena – Monika-Evelin Liiv või Maria Berezovska, Krahv di Luna – Rauno Elp või Aare Saal, Ferrando – Priit Volmer, Märt Jakobson või Raiko Raalik, Ines – Helen Lokuta või Juuli Lill, Ruiz – Mart Madiste või Heldur Harry Põlda, Sõnumitooja – Jaak Jõekallas või Yixuan Wang, Vana mustlane – Mati Vaikmaa, Roman Chervinko või Tambet Kikas.

Kunstnik on Anna Kontek (Soome), valguskunstnik Rasmus Rembel ja videoprojektsioonide autor Hanna Jõers. Lavastuse muusikajuht on Arvo Volmer.