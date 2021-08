Kreenholmi manufaktuuris toimuvad ettevalmistused Narva ooperipäevadeks

Narva Kreenholmi manufaktuuris algas neljapäeval 600-kohalise ajutise ooperimaja ehitus, et olla valmis 2. septembri startivateks viiendateks Narva ooperipäevadeks. Narva on ooperi ja muusikateatri päralt kaks nädalavahetust.

Festivali esimese kutsungi annab 2. septembril Narva Linnuse sisehoovis toimuv kontsert "Classics in Jazz", kus sopran Elena Bražnik (Eesti/Ukraina), tenor Avgust Amonov (Peterburi Maria Teater), bass Priit Volmer (rahvusooper Estonia) ning jazz-ansambel annavad etenduse, kust ei puudu ei avamängud ega grande finale. Solistidega koos on laval bänd kooseisus Lembit Saarsalu saksofonil, Olav Ehala klaveril, Toivo Unt bassidel ja Toomas Rull trummidel.

Järgmisel päeval kolib festival oma põhitoimumiskohta Kreenholmi Manufaktuuri ooperitelki, kus 3. septembril algab Narva ooperipäevade esimene ooperietendus – Puccini "Boheem" (lavastaja Neeme Kuningas). See on lugu poeet Rodolfo ja neiu Mimi traagilisest armastusest. Mimi osas laulab Balkanimaade uue põlvkonna sopran Marija Jelic, kes paari nädala pärast esineb koos Placido Domingoga ning oktoobris annab soolokontserdi New Yorgi mainekas Carnegie Hallis. Tema lavapartneri Rodolfo rollis on Raimonds Bramanis, Läti rahvusooperi solist ja Läti parima ooperisolisti tiitli laureaat, kes on gastrolle teinud ka Eesti rahvusooperis. Marcellot laulab Rinalds Kandalincevs, kes kaks aastat tagasi tegi samas rollis ooperidebüüdi, sellele järgnesid veel mitmed rollid ning hooaja lõpuks jõudis ta Läti muusikaauhindade jagamisel silmapaistvaima esineja tiitli nominentide hulka. Lavastuses mängib kaasa ka Eesti bariton Väino Puura Benoit/Alcindoro kaksikrollis.

Sellele järgneb 4. septembril kontserdigala "Kreenholmi ööbikud", kus õhtut juhib Neeme Kuningas. Kuningas on ka gala lavastaja, tema valikul kõlavad ooperi- ja operetimeloodiad, mis annavad eelmise õhtu tähtedele võimaluse paista prožektorite valguses hoopis uuest küljest. Vene/Iisraeli bassil astub üles Denis Sedovil, kes sai Metropolitan Opera noorte artistide programmis tuule tiibadesse ning on sestpeale saanud võimalusi esineda paljudel maailma nimekatel lavadel. Eelmise õhtu staaridest on laval veel Marija Jelic ja Raimonds Bramanis, Leedu rahvusliku ooperi- ja balletiteatri solist Julija Karaliūnaitė, vabakutseline bariton Atlan Karp ning lavatagustest jõududest Iisraeli sopran Maayan Tsuk-Ran ja Narva Ooperipäevade kunstiline juht metsosopran Julia Savitskaja. Nagu päev varem ooperiõhtul, nii ka galal on saateorkester Liepaja festivaliorkester Atvars Lakstīgala juhatusel.

Suurem osa Narva ooperipäeva programmist on ära jaotatud nädalavahetustele, mis lubab kohalikel inimestel nädala esimeses pooles täielikult tööle pühenduda ning puhkepäevadel aega ooperiks võtta. Ka kaugemalt tulijad saavad nii suve viimastel nädalalõppudel Narvas puhata ja festivalist osa saada.

Festivali teise nädalavahetuse algust tähistavad mõisakontserdid Ida-Virumaal. Neljapäeval ja reedel annavad Narva ooperipäevade solistid kontserte Kukruse ja Saka mõisas.

Reedel, 10. septembri õhtul häälestatakse Kreenholmi manufaktuuris meeleolud taas muusikateatrite lainele, sest algab "Rahvusvaheline ooperigala", mis on festivali traditsioonides kindlal kohal alates esimesest toimumiskorrast peale. Seekord on laval Peterburi Mihhailovski ja Maria teatrite solistid sopran Svetlana Moskalenko ning bariton Vladimir Samsonov. Neid täiendavad solistid Rootsist ja Islandilt – lüüriline sopran Henriikka Gröndahl ja tenor Gissur Páll Gissurarson.

Laupäeval saab taas näha ooperit. 11. septembril etendub Ludwig van Beethoveni "Fidelio", mis algselt oli mõeldud kummardusena helilooja 250. sünniaasta tähistamiseks, aga ärajäänud kultuurihooaja tõttu tähistavad paljud praegu ka Beethoveni 251. aastat. Ooper ise põhineb tõestisündinud lool Prantsuse revolutsiooni ajast, kus naine, kes riietub meheks, saab tööd vangivalvurina ning tal õnnestub päästa vanglast oma abikaasa. Nimitegelasena astub üles metsosopran Guja Sandholt – sellel peamiselt Hollandis ja Islandil tegutseval ooperi ja kaasaegse klassikalise muusika solistil on side ka Eestiga. Aastatel 2011–2012 töötas ta Eestis Arvo Pärdi ja tollal värskelt avatud Arvo Pärdi keskuse juures. "Fidelio" jõuab publiku ette kaasajastatud versioonis, mille lavastaja on Islandi ooperilaulja Bjarni Thor Kristinsson.

Festivali viimane päev on pühendatud lastele ja lastega peredele. 12. septembril keskpäeval on kavas Islandi trupilt Lee Hoiby kammerooper "Bon appétit", kus telekokk Julia Child õpetab küpsetama prantsuse šokolaadikooki ning etendus lõpeb koogisöömisega. Seejärel on kavas esietendus: Sergei Prokofjevi "Petja ja hunt" (lavastaja Neeme Kuningas). Neeme Kuningas toob etenduse lavale koos Narva ja Ida-Viru muusikute ja noortega. Kaasa teevad Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide mooduli noored näitlejad ja Narva linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhtimisel.

Narva ooperipäevad toimuvad kõiki tervisenõudeid arvesse võttes. Kontsertidele ja ooperisse tuleb kaasa võtta COVID-tervisetõend, selle puudumisel on võimalik festivali sissepääsu juures teha tasuline kiirtest. Alla 18-aastastelt tõendit ega testi tegemist ei nõuta.

Narva ooperipäevad tähistavad sel aastal oma 5. sünnipäeva oma alatises toimumiskohas Kreenholmi manufaktuuris. 163 aastat tagasi rajatud Euroopa suurima tekstiiliettevõtte – Kreenholmi manufaktuuri koori juhatas omal ajal Georg Otsa vanaisa.