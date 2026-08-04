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Ooperipäevad toovad Narva ERSO, rahvusvahelised solistid ja Philip Glassi ooperi

Muusika
Narva ooperipäevad
Narva ooperipäevad Autor/allikas: Ilja Smirnov
Muusika

14. ja 15. augustil Kreenholmi manufaktuuris kümnendat korda toimuvate Narva ooperipäevade juubeliprogrammi kuuluvad ERSO ja rahvusvaheliste solistide ooperigala "Turandot 100" ning Philip Glassi nüüdisooper "Einstein on the Beach".

"Narva ooperipäevad on meie jaoks palju enamat kui iga-aastane rahvusvaheline kultuurisündmus Eesti ja Euroopa piirilinnas. Kõrgetasemelised kultuurielamused ja kultuurituristide kutsumine Narva on meie jaoks muutumas järjest tähtsamaks," ütles Narva ooperipäevade kunstiline juht Julia Savitskaja.

Reedel, 14. augustil kell 19 toimub Narva ooperipäevadel ooperigala "Turandot 100", kus koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga astuvad üles Läti tenor Aleksandrs Antonenko, Göteborgi ooperi solist Ida Falk Winland, Kiievi rahvusliku operetiteatri solist Oleksandr Kyreiev ning rahvusooper Estonia solist Karis Trass. Õhtut juhib Johan Randvere.

Galakontserdil kõlab teiste tuntud ooperiaariate kõrval Puccini "Nessun dorma" Aleksandrs Antonenko esituses. Antonenko on seda aariat laulnud nii Milano La Scala kui ka New Yorgi Metropolitan Opera laval.

"Sündmusega tähistame Puccini viimase ooperi esiettekande sajandat aastapäeva laiahaardelise programmiga läbi nelja sajandi, et mõista ja tunnetada teekonda, mis viis Itaalia ooperi kõrgustesse ning inimeste südametesse," ütles galakontserdi muusikaline juht Jaan Ots.

Laupäeval, 15. augustil etendub Philip Glassi nüüdisooper "Einstein on the Beach". Lavastus ühendab Kreenholmi manufaktuuri monumentaalses interjööris minimalistliku muusika ja kaasaegse etenduskunsti.

Lavastuse muusikaline juht ja dirigent on Jaan Ots, lavastaja Matteo Mazzoni, videokunstnik Luca Attili, koreograaf Ketlin Oja ning produtsent Julia Savitskaja. Laval on Ensemble X. Teose tekstide autorid on Christopher Knowles, Samuel M. Johnson ja Lucinda Childs.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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