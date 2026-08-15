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Taasiseseisvumispäeval toimub Narvas suur ühislaulmine

Muusika
Laulupiknik Narvas
Laulupiknik Narvas Autor/allikas: Anastassia Volkova
Muusika

20. augustil toimub Narvas Eesti taasiseseisvumispäeva puhul kogukonnapiknik, mille lõpetab suur ühislaulmine Joaorus. Laulupiknikul kõlavad armastatud laulud Ida-Virumaa kooride ja solistide esituses, õhtu lõpetab Anne Veski.

Laulupiknik viib publiku muusikalisele rännakule läbi Ida-Virumaa. Narvast algav teekond liigub laulude ja visuaalide kaudu Narva-Jõesuusse, Toilasse, Sillamäele, Jõhvi, Kohtla-Järvele ja Kiviõlisse ning jõuab lõpuks tagasi Narva. Repertuaar peegeldab Ida-Virumaa erinevaid paiku, põlvkondi, keeli ja kultuure. 

"Laulupikniku idee on tähistada ühiselt Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva ning tuletada meelde, et meie tugevus peitub ühtekuuluvuses. Samal ajal soovime tuua esile Ida-Virumaa mitmekesisuse – tutvustada siin elavaid inimesi, kohalikke koore, erinevaid kultuure ja traditsioone ning näidata, kuidas need rikastavad meie ühist Eestit," sõnas Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja juht Anna Farafonova. 

Laulupiknikul astuvad lavale Narva kultuurimaja Rugodiv Tandemkoor, Narva Muusikakooli noorte segakoor Vaimustus, Narva Poistekoor, Narva Rahvaste Maja koor, Narva folklooriansambel Suprjadki, meeskoor Kaevur, Lüganuse Segakoor, Kirderanniku koor, Iisaku Segakoor ja Jõhvi Gümnaasiumi noortekoor.

Külalisena osaleb Laulupiknikul Tallinna Segakoor Sakala, muusikalise pikniku lõpetab Anne Veski koos bändiga.

Laulupiknik algab Joaorus kell 17 ja sellele eelneb kell 12 aruteluprogramm Kogukonnahääl Rugodivi pargis, kus toimuvad erinevad arutelud ja töötoad.

Laulupiknik Narvas Autor/allikas: Anastassia Volkova

Toimetaja: Annika Remmel

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