Galerii: Eesti Kontsert avas sügishooaja Tšehhi filharmoonikutega

Risto Joost meenutas, et kohtus Janaceki filharmoonikutega esimest korda neli aastat tagasi. "Sellest alates olen käinud orkestrit juhatamas regulaarselt väga eriilmeliste kavadega, kindlasti on nende tugev külg just tšehhi muusika ja sellega repertuaariga seotud traditsioonide väärtustamine," ütles ta.

Orkestri esituses kuulis publik Smetana "Müüdud mõrsja" avamängu, Dvoraki üheksandat sümfooniat "Uuest maailmast", kontserdi lõpetas lisapalana Dvoraki "Slaavi tants" nr 8. Peale selle astus publiku ette pianist Lukaš Vondracek, kelle esituses kõlas Bartoki 3. klaverikontserti ning lisapalana Debussy "Uppunud katedraali".

"Rääkides Lukaš Vondracekist, siis on ta üks erakordsemaid pianiste, kellega kohtunud olen, tema kontsentratsioon muusikalisele detailile, karakterile ja kõlale on rohkemat kui ollakse harjutud kuulma, ta on kunstnik suure tähega," ütles Joost.