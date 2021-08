Eesti Kontserdi sügishooaeg toob maailma klassikatähed koju kätte

Sügishooaeg algab 3. ja 4. septembril Tartust ja Jõhvist, kus minnakse uuele hooajale vastu koos Vanemuise sümfooniaorkestriga. Lavale astuvad sopran Katrin Targo ja metsosopran Annely Peebo, Tartu ülikooli kammerkoor, Voces Tallinn ning Vanemuise sümfooniaorkester ja ooperikoor. Dirigeerib Risto Joost.

Pärnus ja Tallinnas saab sügishooaeg piduliku alguse 17. ja 18. septembril, mil Joost juhatab Janáčeki filharmoonikuid Tšehhist. Muuhulgas on kavas Dvořáki üheksas sümfoonia alapealkirjaga "Uuest maailmast". Bartóki klaverikontserdi nr 3 E-duur kannab sel õhtul ette orkestri residentsolist ja pianist Lukáš Vondráček.

Septembris algab ka kontserdisarja "Jazzical" uus hooaeg, mille avakontsertidel kuuleb Eesti-Argentina-Belgia tangomuusikaansamblilt Zinnetango kaasaegseid seadeid Ladina-Ameerika rütmidest. Repertuaaris on tangoklassika, Argentina folkloor ja ansambli omalooming, ent aukohal on siiski Astor Piazzolla tuntud laulud Horacio Ferreri tekstidele. Kontserdiga teeb ansambel kummarduse tangokuningale tema 100. sünniaastapäeval. Zinnetango kontserdid on 21.–24. septembrini Pärnus, Tartus, Tallinnas ja Jõhvis.

Eesti rahvusmeeskoori sügisene kontsert "Centuries" 28. septembril Tartus ja 29. septembril Tallinnas laenab pealkirja kontserdil kõlavalt Vladimir Agopovi uudisteoselt, peale selle on kavas Giovanni Bonato, Mart Jaansoni ja Tõnis Kaumanni uued kooriteosed. Dirigent on Mikk Üleoja.

7.–10. oktoobrini toimub rahvusvahelise haardega dirigendi Mihhail Gertsi eestvedamisel Tartus esimene Tubina festival, mis keskendub Eesti suurima sümfonisti Eduard Tubina ning tema kaasaegsete loomingule. Esimene festival kannab alapealkirja "Sild" ja taaselustab sõjaeelse Tartu kultuurielu sära, keskendudes Tubina Tartu-aastatele. Ettekandele tulevad tema 3. ja 4. sümfoonia ja klaverikvartett. Festival toimub Eesti Kontserdi, Vanemuise teatri ja Heino Elleri muusikakooli koostöös, lisaks pakuvad valdkonnaülesed vestlusringid koos Joonas Hellerma ja Enn Lillemetsaga lähtepunkte tollaste ja tänaste aktuaalsete teemade mõtestamiseks.

Eesti Kontserdi 80. sünnipäeva juubeligala toimub 7. oktoobril Pärnus ja 8. oktoobril Tallinnas. Kontserdi avab Artur Lemba esimese sümfoonia esimene osa, mis kõlas Estonia kontserdisaali avamisel 1913. aastal ja on teadaolevalt teose ainus esituskord Eestis. Kavas on ka Tõnis Kõrvitsa kollaaž, mis põimib eesti muusika märgilisi teoseid alates 1941. aastast tänapäevani. Kõlab ka Arvo Pärdi "Credo". See tuli esiettekandele 1968. aastal ja läks publiku nõudmisel kordamisele, mispeale võimud keelasid selle esitamise. Esinevad Eesti rahvusmeeskoor, oma 50. hooaega tähistav Hortus Musicus ning Eesti riiklik sümfooniaorkester, dirigendid on Risto Joost, Andres Mustonen ja Mikk Üleoja.

22.–25. oktoobrini peetakse esimest Tallinn A Cappella festivali, mis on pühendatud vaid vokaalansamblitele. Teiste seas astub üles briti vokaalgrupp The Tallis Scholars, Sardiinia arhailiste, polüfooniliste helimaailmade edastaja, ühe pere vendadest koosnev Tenores de Oniferi, vokaalansambel Perpetuum Jazzile ning festivali kunstiline juht Estonian Voices.

Novembris jõuavad Eesti kuulajateni kaks tervisekriisi tõttu edasi lükatud tähtkontserti – Peterburist pärit Vene sarveorkester eesotsas kunstilise juhi ja dirigendi Sergei Poljanitškoga ning José Cura Argentiinast, kes astub lavale koos metsosopran Monika-Evelin Liivi, kitarristi Rovšan Mamdekulijevi ja Eesti riikliku sümfooniaorkestriga.

13. novembril annab ainsa kontserdi Eestis pianist Alice Sara Ott, kesesitleb oma uut albumit "Echoes of Life". Muusiku soolokava ilmestab suurele ekraanile projitseeritav multimeediaprogramm, kontserdi peateosena kõlavad Chopini 24 prelüüdi.

Eesti Kontserdi sügishooajast leiab ka Ellerheina ja Vox Clamantis ühiskontserdi, millega Eesti Kontsert tähistab tütarlastekoori 70. ja vanamuusikaansambli 25. sünnipäeva. Ühise sünnipäevakontserdi seob tervikuks Tõnu Kõrvitsa mitmeosaline, just selleks kontserdiks loodud uudisteos, mille osade vahel esitavad kollektiivid neid endid kõnetavaid teoseid. Ellerheina ja Vox Clamantise sünnipäevakontserdid on 30. novembril Pärnus ja 5. detsembril Tallinnas.

Aastalõpu suurimad tähed on Bremeni saksa kammerfilharmoonikud dirigent Paavo Järvi juhatusel, kes annavad oma ainsa kontserdi Eestis 8. detsembril. Eestis esineb orkester koos norra viiulisolisti Vilde Frangiga, kelle rahvusvaheline karjäär sai alguse 2012. aastal, mil ta võitis Credit Suisse'i noore artisti auhinna.

Detsembris annab Eestis kontserdi ka Signum Quartett Saksamaalt eesotsas Eesti publikulegi tuntud viiuldaja Florian Dondereriga. Eestis esitab kvartett Schuberti ja Tüüri muusikat, millega nad on viimastel aastatel süvenenult tegelenud. Signum Quartett'i osalusel valminud Tüüri kammermuusika kogumik "Lost Prayers" (ECM) tunnistati tänavu Eesti parimaks klassikaplaadiks.

Veel enne pühi esineb jõulukavaga Tallinnas 11. detsembril ja Pärnus 12. detsembril brittide Tiffin Boy's Choir, kes on Londoni suurte sümfooniaorkestrite sagedane lavapartner ja osaleb regulaarselt Covent Gardeni kuningliku ooperi lavastustes. Koor on kaasa teinud mängufilmis "Philomena", kontserdiprojektis "Titanic Live" ja laulnud sisse muusika filmitriloogiale "Kääbik".

Aasta viimasel päeval, 31. detsembril võõrustab Estonia kontserdisaal Euroopas õppivate noorte eesti muusikute orkestrit, kes on oma võimalust ühiselt Eesti publiku ees musitseerida pidanud ootama täpselt ühe aasta. Dirigeerib Henri Christofer Aavik.

Eesti Kontsert palub esitada kontserdimajja saabumisel kas vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitava tõendi, haiguse läbipõdemist kinnitava tõendi või negatiivse PCR-testi või negatiivse antigeeni testi. Kontserdimajas kiirtesti teha ei saa.

2021. aasta sügishooaja kontsertide täisloendiga saab tutvuda Eesti Kontserdi kodulehel.