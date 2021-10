Tartus toimub helilooja Eduard Tubinale pühendatud festival

7.–10. oktoobrini toimub Tartus festival Tubin, mis keskendub Eesti 20. sajandi suure helilooja Eduard Tubina Tartu perioodile ning ta õpingukaaslase Eduard Oja ja õpetaja Heino Elleri loomingule. Kõlab ka Sergei Prokofjevi, Zoltan Kodály ning Béla Bartóki looming, kellest kahe esimesega puutus Tubin ka isiklikult kokku.

Festivali kunstiline juht Mihhail Gerts soovib uue, igasügisese festivaliga avada 20. sajandi Eesti teed muusikas ja otsida kooskõlasid loojaid ümbritsenud ajaga. "Mind toob Tubina muusika juurde vaimustus tema sümfooniatest. Veendumus, et need on 20. sajandi muusikas maailma tippteosed, tõelised saavutused," selgitas Gerts. "Tubina sümfooniad on oma kvaliteedilt ja meisterlikkuselt sama suured nagu Beethoveni või Mahleri omad, olen selles vaimustuses! Ja seda vaimustust tahan ma jagada," rääkis ta.

Festivali avaõhtul 7. oktoobril tuleb Vanemuise kontserdimajas ettekandele Eduard Tubina Sümfoonia nr 3 "Heroiline", lõppkontserdil 10. oktoobril kuuleb samas Tubina Sümfooniat nr 4 "Lüüriline", mis oli helilooja viimane Tartus kirjutatud sümfoonia. Avakontserdil kõlavas Sergei Prokofjevi teoses "Sinfonia concertante" teeb kaasa tšellist Indrek Leivategija ning lõppkontserdil astub üles Eesti Rahvusmeeskoor. Vanemuise sümfooniaorkestrit dirigeerib Mihhail Gerts.

Kontsert "Laulud andekuse ristteelt" 8. oktoobril on pühendatud Tubina ja Oja kammermuusikale, kontserdil "Märkmed noateralt" 9. oktoobril kuuleb nende kaasaegsete, ungari heliloojate Kodaly ja Bartóki sonaate. Mõlemad kammerkontserdid toimuvad Elleri kooli Tubina saalis ning neid ilmestavad ajakirjanik Joonas Hellerma vestlusringid oma külalistega. Esimesel õhtul on külas psühholoogid Anni Kuusik ja Marian Heinmaa, teisel õhtul pianist Sten Lassmann ja ajaloolane Linda Kaljundi.