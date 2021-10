Mihhail Gerts: Tubina juures võlub mind tema karjapoisilik lihtsus

Dirigent Mihhail Gertsil on olnud aastatepikkune unistus korraldada festival Eduard Tubina auks. Festival toimub Tartus, sest just seal veetis Eduard Tubin pool oma elust ja kirjutas neli sümfooniat.

Festival algas neljapäeval, 7. oktoobril suurejoonelise Tubina kolmanda sümfooniaga. Pühapäevasel lõppkontserdil kõlab mehe sümfoonia number 4. Vahepeale jäävad aga Tubina loomingu värvikirevust iseloomustavad kammerkontserdid, mis toimuvad mehe õpetaja, Heino Elleri nimelise muusikakooli Tubina saalis.

"Eduard Tubin on meisterlik helilooja. Aga alustama peaks võibolla sellest, et ta oli karjapoiss. See on see, mis mind tohutult tema juures võlub. Teatav lihtsus tema juures, lihtsus muusikas. Väga lihtsad teemad, ilusad teemad, mida ta suure meisterlikkusega töötleb ja ehitab mõttejõul sellised sümfooniad, mida võib pidada 20. sajandi sümfoonilise muusika tippteosteks kõigist heliloojaist rääkides," rääkis festivali kunstiline juht Mihhail Gerts.

Muusikapalasid ilmestavad aruteluringid Joonas Hellerma juhtimisel. Tänasel kontserdil kõlas ka Tubina õpingukaaslase, helilooja Eduard Oja looming. Vestlusringis arutleti, miks läksid kahe andeka helilooja ja sõbra saatused nii erinevalt. "Vestlusringi juures liitub meiega ka põgusalt Jüri Reinvere videosilla vahendusel, kes toob välja huvitava hinnangu, et Eduard Oja oli võibolla Eduard Tubinast andekam helilooja, lihtsalt Tubin oli palju sihikindlam ja töökam. Eduard Oja, tänu habrastele oludele kus ta kujunes ja habras vaimne pool tekitas selle olukorra kus tema elusaatus läks kardinaalselt teistmoodi, millest tagantjärele on väga kahju," rääkis Hellerma.

"See vestlusringide idee on mulle väga tähtis. Mul on väga hea meel, et Joonas Hellerma ja külalised, psühhiaatrid ja psühholoogid on tulnud mõttega kaasa, mõelda Eduard Oja saatusest, kuidas kulges tema elu, mida tänaste teadmistega oleks saanud teha teisiti, kuidas oleks saanud seda annet toetada," lisas Gerts.