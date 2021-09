Paavo Järvi võitis Gramophone'i klassikalise muusika auhinna

Parimaks orkestriteoseks tunnistati Paavo Järvi ja Frankfurti raadio sümfooniaorkestri album "Franz Schmidt Complete Symphonies".

Ajakiri rõhutas, et salvestisega pööratakse Franz Schmidtile (1874–1939) ja tema neljale sümfooniale väärilist tähelepanu ning tegemist on suure tunnustusega Austria heliloojale, kelle tööd on nüüd taas suurema huvi all.

Schmidti nimetatakse ka Järvide perekonna lemmikuks, kuna tema muusikaga on töötanud lisaks Paavole ka Kristjan ja Neeme Järvi.