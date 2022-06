Dirigent Henri Christofer Aavik pälvis teise preemia Jevgeni Svetlanovi konkursil

Henri Christofer Aavik jagas teist preemiat saksa dirigendi Jesko Sirvendiga, esimest preemiat konkursil välja ei antud. "Selle konkursi ettevalmistusaeg ei olnud väga pikk," ütles ta ERR-ile ja mainis, et esimesse vooru valiti 330 kandidaadist välja 18 dirigenti. "Teise vooru lasti edasi kaheksa inimest ja seal oli üks kohustuslik teos, lisaks oli ka palju valikuvõimalusi, mida teiseks teoseks valida."

Kuigi avavoorus sai oma oskusi näidata orkestri ees 20 minutit, siis teises voorus sai juba kauem orkestri ees seista. Kolmandasse vooru valiti edasi neli dirigenti.

Aavikule on see lühikese aja vältel juba teine kõrge tulemus rahvusvahelisel konkursil. Möödunud aasta novembris pälvis ta esikoha Soomes Jorma Panula dirigeerimiskonkursil. Henri Christofer on ka hiljuti Carl Nielseni konkursil Taanis võidukas olnud viiuldaja Hans Christian Aaviku vend.

Jevgeni Svetlanovi nimeline konkurss toimus kolmes voorus, eelneva video-eelvalikuga.