Estonia lavale astub orkestritäis pühadeks koju Eestisse tulnud noori muusikuid

Saksamaal õppiv dirigent Henri Christofer Aavik tuli juba eelmisel aastal mõttele kutsuda kokku noored muusikud, keda Eestis sageli esinemas ei näe. Neljapäeval tehakse veel viimaseid proove, reedel astub orkester lavale.

"Me oleme esimene generatsioon eesti muusikuid, kes on tegelikult maast madalast peale võinud vabalt ükskõik kus ringi liikuda, ükskõik kuhu aga tiivad kannavad. Meil on muusikuid, kes õpivad Kesk-Euroopas, meil on inimesi, kes täiendavad ennast ka väljaspool. Igaühe motivatsioon ja ettevalmistus on tõesti väga-väga hea," märkis Aavik "Aktuaalsele kaamerale".

Kontserdi kavas on Viini klassikute teosed, mis annavad Aaviku sõnul võimaluse muusikutel nii soleerimiseks kui ka koosmusitseerimiseks.

"Praegu on neil solistikogemust rohkem kui orkestrikogemust ja see pole sugugi mitte halb. Kui kokku tuleb orkester, kes mängibki ainult väga lühikest aega, siis on kõigil kõik antennid püsti ja on põnevil, mida teha saab," selgitas ta.

Dirigendi vasakul käel mängib esimest viiulit vend Hans Christian Aavik, kes õpib neljandat aastat Frankfurdi muusikakõrgkoolis, sama ajal enda ka Viinis täiendades. Väga sageli muusikust vennad ühele lavale ei satu.

"Me oleme küll Saksamaal ühe korra koos mänginud – mina solistina ja Henri dirigeeris. aga see on alati väga eriline ja tõenäoliselt need kõik õhtud kodus koos partituuri vaadates on väga palju kaasa aidanud," tõdes Hans Christian.

Hans Christian Aaviku hinnangul on see, et nii palju noori Eesti talente ühel laval koos musitseerivad, harukordne sündmus.

"Henri on sellega väga hästi hakkama saanud, et meid üldse kõiki kokku tuua. Kui me suudame tõesti kõlada nagu üks pill, siis on kõik tõesti kõige paremas korras," lisas ta.

"Klassikatähtedest" tuttava Triinu Piirsalu sõnul on nad paljudega omavahel tuttavad juba õpinguteajast Tallinna muusikakeskkoolis. Ka erinevates riikides elades hoitakse siiski teineteise tegemistel silma peal.

"Alati, kui keegi mingil ägedal kontserdil või ägedas koosseisus mängib või mingil konkursil hästi läheb, siis alati ikka elame kaasa," tunnistas Piirsalu.