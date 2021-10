Eesti Kontsert tähistab pidulikult 80. sünnipäeva

"Meie juubeliaasta jääb kauaks meelde. Esiteks oleme olnud tunnistajaks kultuurielu katkemisele – see on midagi, mida viimati kogeti teise maailmasõja ajal. Teisalt aga on kultuurirahvas kriisi järel ühtsem kui kunagi varem ning see kogemus on pannud paljusid mõistma, et kui kaotab kultuur, kaotab ka inimlikkus," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. "Seda suurem rõõm on pärast sellist aastat viimaks ometi sünnipäeva pidada. Tänan teid, kes te armastate Eesti muusikat ja muusikuid ning meid usaldate," lausus Orro.

Vaheldusrikka sünnipäevagala avab I osa Artur Lemba 1. sümfooniast, mis kõlas Estonia kontserdisaali avamisel 1913. aastal ja mida pole teadaolevalt rohkem Eestis esitatud. Kavas on ka Arvo Pärdi märgiline teos "Credo". Peale selle kuuleb veel Giovanni Bonato, Michael Praetoriuse ja Gia Kantšeli teoseid ning spetsiaalselt Eesti Kontserdi juubeliks seatud muusikalist kollaaži "Collage EK80", milles helilooja Tõnis Kõrvits on kokku sõlminud tosin eesti muusika märgilist teost, loodud 1941. aastast tänapäevani.

Pidulikul juubeligalal astuvad üles Eesti Rahvusmeeskoor, Hortus Musicus, suur oratooriumikoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Solistid on Iris Oja (metsosopran), Jaanika Kuusik (sopran) ja Marrit Gerretz-Traksmann (klaver), dirigeerivad Mikk Üleoja, Andres Mustonen ja Risto Joost. Kontserdi muusikakonsultant on Toomas Velmet, videokunstnik Taavi Varm. Galat juhib Johan Randvere.

Juubeligala järel on publik oodatud lõbusale jätkupeole "EK 80ndad" Estonia kontserdisaali kõrval asuvasse Tammsaare pargi klaaspaviljoni. Pidu vaatab tagasi Eesti Kontserdi eelkäija kuulsusrikkale tegevusele eelkõige estraadi ja džässi vallas. Esinevad Olav Ehala kvartett, Siim Aimla Funk Band ja solistid. Uue päeva esimesed öötunnid sisustab Tõnu Kõrvitsa disko. Õhtut juhib Rasmus Erismaa.

Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga jõuavad Eesti Kontserdi juubelipidustused ka televisiooni ja raadiosse. Otseülekannet Estonia kontserdisaalist kuuleb Klassikaraadio vahendusel reedel kell 19, kontserdi salvestust näeb laupäeval, 9. oktoobril kell 22.30 ETV2-s. Reede õhtul kell 20 jõuab ETV eetrisse Eesti Kontserdi sünnipäevale pühendatud erisaade, mida juhivad Anu Välba ja Marko Reikop.