Beethoveni "Missa solemnis" jõuab Tallinna ja Tartu kirikutesse

"Missa solemnis" on võimas ja dramaatiline, selle teose esitamisel läheb vaja suurt esitajatekoosseisu. Kontserdiks ühendas Tõnu Kaljuste kahe kollektiivi jõud – Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Tallinna kammerorkester ning solistid Yena Choi, Helen Lepalaan, Markus Schäfer ja Lisandro Abadie.

Kontserdiga teevad esitajad kummarduse Beethoveni aastale, mida möödunud kultuurikatkestuse tõttu on muusikamaailm otsustanud edasi tähistada ka 2021. aastal. Ka see kontsert oleks algselt pidanud toimuma detsembris 2020, kuid koroona tõttu tuli see edasi lükata.

Beethoven pidas "Missa solemnist" oma suurimaks tööks. Partituuri tiitellehele kirjutas ta: "Mis südamest tulnud – las minna see jälle südamesse!" Kui otsida, milline Beethoveni viimaste aastate töödest paljastaks kõige paremini tema keerulise suhtumise eksistentsi, siis on see just "Missa solemnis", mis isegi rohkem kui 9. sümfoonia väljendab helilooja kõige isiklikumaid mõtteid ja tundeid, ajastu valu ja traagikat. Eesti kontserdisaalides esitatakse seda teost harva.