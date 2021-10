Vallavanem: Saaremaa ooperipäevad saavad ka edaspidi lossihoovis toimuda

Saaremaa ooperipäevi korraldava Eesti kontserdi ja Saaremaa muuseumi vahel tekkisid ühel töökoosolekul erimeelsused, kus anti mõista, et ooperipäevad pole enam Kuressaare lossihoovi oodatud. Erimeelsustesse on sekkunud ka Saaremaa vallavanem, kes on Eesti kontserdi ees Saaremaa muuseumi väljaütlemiste pärast vabandanud.

Eesti kontserdi poolt korraldatavad Saaremaa ooperipäevad Kuressaare lossihoovis on aastatega kujunenud Saaremaa suve üheks suursündmuseks. Ühel viimasel töökohtumisel andis aga Saaremaa muuseum märku, et ooperipäevade mastaap tekitab muuseumi jaoks probleeme.

Probleemidena toodi välja nii lossihoovis manööverdavate veokite logistikaprobleemid kui ka näiteks see, et rikutakse lossihoovi muru. Eesti kontsert maksab samas Saaremaa muuseumile lossihoovi kasutamise eest renti 18 000 eurot.

Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge sõnas, et reeglitest üleastumisi on olnud ja võib-olla probleemid aasta-aastalt on ka erinevad. "Kokkuvõttes oleme need ka kohapeal suutnud lahendada, aga tõesti, korra aastas vaatame üle ka sellised problemaatilisemad teemad, eeskätt puudutab see ladustamist ja laadimist."

Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht Andri Maimets sõnas, et neid hämmastas Saaremaal lahvatanud olukord. "Kui ühel hetkel ikka antakse mõista, et tegelikult me ei tahakski teid siia meie õuele toimetema, aga ma arvan, et lõpuks saame kõik asjad ikka joondu ja selgeks," tõdes ta ja lisas, et esimene ehmatus oli see, et mis me siis nüüd teeme ja kuhu me nüüd minema peaksime.

Saaremaa valla hinnangul on aga Saaremaa ooperipäevadel ülisuur roll ja Saaremaa muuseumi poolsete probleemide väljatoomise viis pole ürituse mastaapi arvestades valla juhi arvates kohane. Vallavanema Mikk Tuisu hinnangul on see kahetsusväärne ja kurb olukord. "Kindlasti pole Saaremaa muuseumi nõukogu selle sõnumiga nõus ja ka Saaremaa vallavalitsus pole sellega nõus."

Samas kinnitas ta, et nad tegelevad selle probleemiga. "Oleme suhelnud ja vabandanud nende väljaütlemiste eest ja nad saavad aru, et see pole ikkagi Saaremaa valla seisukoht ja ooperipäevad saavad edasi toimuda," selgitas Tuis.

Saaremaa muuseumi juht siiski kinnitas, et erimeelsused on lahendatavad ja lossiväravaid suursündmuse eest siiski lukku ei keerata. "Nad pole öelnud, et on solvunud ja enam ei tule," rõhutas Valge ja mainis, et ooperipäevad on endiselt lossihoovi väga oodatud.

Maimets kinnitas samuti, et nad soovivad kahtlemata senises kohas jätkata. "See koht on see, mis teeb ooperipäevad eriliseks!"