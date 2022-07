Kertu Orro: üha enam teatreid tahab olla Saaremaa Ooperipäevade peaesineja

Kuressaares algasid kolmapäeval 15. Saaremaa Ooperipäevad.

Kertu Orro ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Saaremaa on 15 aastaga kasvanud ooperisaareks.

"Eesti Kontserdile on tähendanud 15 aastat ooperipäevi pidevalt ooperiseemne kastmist, armastamist, poputamist, et me saaksime täna tõdeda, et jah, Saaremaa kui ooperisaar on ooperiatlasele kantud väga laia pintsliga. Sellele annab vast kinnitust see, et aina tihedamalt tuleb ette, et maailma ooperiteatrid võtavad Eesti Kontserdiga ühendust ja küsivad, kas oleks võimalik, et nende teater oleks Saaremaa Ooperipäevade peaesineja," rääkis Orro.