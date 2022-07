Eesti Kontserdi juht Kertu Orro pälvis Poola saatkonna kõrge tunnustuse

Auhinna asutas Poola Vabariigi Tallinna Suursaatkond 2018. aastal, mil möödus 100 aastat Eesti iseseisvumisest ja Poola taasiseseisvumisest ning millega tõstetakse esile naisi, kes erilise pühendumusega kannavad hoolt Eesti ja Poola suhete arendamise eest ning propageerivad Maria Kruszewska-Laidoneri eeskujul Poola kultuuri ja pärandit Eestis.

Eesmärgiks on autasustada 100 žabooga 100 väljapaistavat naist, Poola asja eest seisjaid Eestis. Žaboo on valmistanud Haapsalu pitsikuduja Liivi Russe, kes taaslõi žaboo koe ja kuju Maria ja Johan Laidoneri arhiivifoto järgi. Esimene žaboo anti Eesti iseseisvumise sajanda aastapäeva puhul üle Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile.

"Kertus kohtuvad elegantsus, külalislahkus, võrratu organiseerimisvõime ja oskus oma inimesi väärtustada – need on omadused, mille poolest tunti ka Maria Laidoneri ning mis tegid temast suursuguse daami ja silmapaistva ühiskonnategelase," lausus Poola Vabariigi suursaadik Grzegorz Kozlowski Saaremaa ooperipäevadel tunnustust üle andes. Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Sileesia ooperiteater Poolast, kõigi etenduste taga seisab tunnustatud Poola lavastaja Michal Znaniecki.

"See on suur au nii mulle kui ka kogu meeskonnale tänu kellele Saaremaa ooperipäevade sedavõrd kõrgetasemeline korraldamine on üldse võimalik," ütles Kertu Orro žabood vastu võttes.

Maria Kruszewska-Laidoner (1888–1978) oli Poola aadlidaam, kindral Johan Laidoneri abikaasa, erudiit ja pianist, kes enne esimese maailmasõja puhkemist täitis Eestis ka esileedi rolli. Maria andis tooni sõdadevahelise Eesti kultuuri- ja salongielule.