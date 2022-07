Suveooperi etendused jätkuvad Katariina kirikus

"Eesti ooperilauljad on pakkumas sel suvel veel kuuel õhtul publikule naudingut imelises Katariina kirikus," ütles Pille Lill. "Meil on hea meel, et siiani toimunud etendused võeti vastu ovatsioonidega ning positiivne järelkaja tiivustab korraldajaid uutele ettevõtmistele," lisas ta.

Reedel, 29. juuli õhtul esinevad Katariina kirikus muusikalide ja ooperilavade sopran Kristina Vähi, väljaspool Eestit tuntust kogunud mezzosopran Annaliisa Pillak ja Vanemuise tenor Rasmus Kull. Lauljaid saadab klaveril Tiina Kärblane. Kontserdil kõlavad aariad ja ansamblid ooperitest ja operettidest heliloojatelt Bizet, Offenbach, Mozart, Lehár, Strauss jt.

Laupäeval, 30. juulil astuvad lavale Ukraina ooperisolistid sopran Elena Brazhnyk ja bass-bariton Pavlo Balakin ning Belgias Genti ooperis sel aastal debüteerinud mezzosopran Kadi Jürgens. Lauljaid saadab klaveril Piia Paemurru. Ooperirepertuaari kuulub muusikat heliloojatelt Mozart, Offenbach, Verdi, Rossini, Bernstein jt.