Esiettekandele tuleb Veljo Tormise alustatud ja Rasmus Puuri lõpetatud ooper

Veljo Tormis alustas Eino Leino näidendil "Lalli" põhineva ooperi kirjutamist 1989. aastal. Koostöös Soome ühe oma aja tuntuma lavastaja Sakari Puuruse ning abikaasa Lea Tormisega loodi ooperi libreto. Jõudes vaid alutada, pidi Veljo Tormis töö eri põhjustel katkestama. Sama materjali ainetel on ta hiljem kirjutanud teosed "Sinikka laul" ning "Piiskop ja pagan". Tõnu Kaljuste ja Nargenfestivali palvel lõpetas Tormise alustatud ooperi helilooja Rasmus Puur.

Kahevaatuselise ooperi sündmustik leiab aset ajajärgul, mil risitiusk jõudis Põhjamaadesse. Sellest tulenevad vastuolud erinevate maailmavaadete vahel põhjustavad konflikte, mis kulmineeruvad tragöödiaga.

Tegijate sõnul sobib ooperi ainestik meie kaasaega. Tõnu Kaljuste leiab seoseid tänaste sündmustega. "On küllaltki märgiline, et juulis palus Rooma paavst Franciscus Kanada põlisrahvastelt andeks neile tehtud ülekohtu eest katoliku kiriku internaatkoolides. Samuti on märgiline, et Moskva vene õigeusu patriarh Kirill ütleb, et Lääne väärtuste vastu tuleb võidelda, toetades sõda Ukrainas," sõnas Kaljuste.

Ooperi muusikajuht ja dirigent on Tõnu Kaljuste, lavastaja Veiko Tubin ja kunstnik Kristjan Suits. Laval asutvad üles Koit Soasepp (Lalli, bass), Iris Oja (Kerttu, metsosopran), Maria Listra (Sinikka, sopran), Mati Turi (Tuura, tenor), Heldur Harry Põlda (Inko, tenor; Rahvusooper Estonia), Raul Mikson (Henrik, tenor), Märt Jakobson (Kaikkivalta, bass). Eesti Filharmoonia Kammerkoori kõrval teevad kaasa veel Vox Clamantis, Estonian Cello Ensemble ja löökpilliansambel.

Lavastusmeeskonnas teevad veel kaasa valguskunstnik Emil Kallas, videokunstnik Aljona Movko-Mägi ja liikumisjuht Ingmar Jõela.