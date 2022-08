Birgitta festival seob Eesti ja Soome autorite loomingu

Jean Sibeliuse lavateost "Torm" pole Eestis lavastatud ega ette kantud. Reedel jõuab Pirita kloostri varemete vahel publikuni Kristjan Järvi tõlgendus sellest teosest.

Kuigi William Shakespeare kirjutas näidendi "Torm" enam kui 400 aastat tagasi, köidab selle ainestik ka tänapäeval.

"Iga inimene on pidevas võitluses iseendaga. See on inimkonna kõige suurem teema, mida Shakespeare on väga osavalt läbi koodi ja metafooride meile selgitanud," ütles dirigent Kristjan Järvi.

Järvi asutatud orkester Baltic Sea Philharmonic ühendab muusikuid üle Euroopa.

Lavateoses "Torm" seob Järvi enda loomingu Sibeliuse muusikaga. Lisaks kõlavad laval Veljo Tormise motiivid Liis Jürgensi arranžeeringus.

"Sibeliuse helikeel on puhtus, ausus. Eesti kultuur, Soome kultuur ja üldse Põhjamaine kultuur on niisugune, mis pole kaotanud seda sidet loodusega. Tegelikult me oleme looduse pikendus. See on Sibeliuse muusika," selgitas Järvi.

Tänavuse Birgitta festivali kunstiline juht on Tõnu Kaljuste, kes kujundas kava oma nägemuse järgi.

"Sel aastal on Tõnu Kaljuste selle festivali teinud teistsuguseks kui varasemalt. Kui varasemalt on olnud natuke Vene-suunaline, siis sel aastal on põhirõhk Soome suund," selgitas festivali produtsent Kadri Tikerpuu.

Lisaks muutunud programmile pidi meeskond tegelema ka publiku tagasi leidmisega, sest vahepealsetel koroona-aastatel Birgitta festivali ei toimunud.

"Siin ei ole ainult publiku tagasi toomine, vaid see on ka publiku muutus. On loomulikult ka neid vanu inimesi, aga on tulnud täiesti uus publik peale, kes vaatab tõesti kava järgi," ütles Tikerpuu.

Festivali lõppakordi annab Soome akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen suurteosega "Uniko", mida koos Tallinna kammerorkestriga kantakse ette laupäeval ja pühapäeval.