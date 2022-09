Tallinnas astub üles Baltic Sea Philharmonic

Orkestri muusikalise juhi ja asutaja Kristjan Järvi sõnul erineb Baltic Sea Philharmonic kõigest sellest, kuidas siiani sümfooniaorkestreid on ette kujutatud. "Meil pole hierarhilist süsteemi, et kõige ees on dirigent, kes käsib ja keelab, ning tema taga muusikud, kes esitavad noodist selgeks õpitud muusikat. Oleme ülesehituselt nagu krüpto või plokiahel, kõik on detsentraliseeritud ja autonoomne, kõik on ühtaegu dirigendid kui ka solistid. Oleme orkestrina otsekui uue ja parema maailmakorralduse mudel," kirjeldas Järvi.

Saksamaalt alanud turnee eestikeelne pealkiri "Meresillad" tõstab esile orkestri missiooni ehitada riikide, kultuuride, kogukondade ning traditsioonidevahele sildu.

Orkestri kontserdikava keskendub 20. ja 21. sajandi eesti heliloojatele. Kava avab Kristjan Järvi teos "Ascending Swans" ("Tõusvad luiged"), mis põhineb Jean Sibeliuse "Kiituslaulul" (nr 7) tema orkestrisüidist "Svanevit" ("Luikvalge"). Esmakordselt esitab orkester Järvi uut seadet Tšaikovski "Pähklipurejast" dramaatilise sümfooniana. Samuti on kavas ka Jaan Rääts ja Eduard Tubin. Kontserdi lõpetuseks kõlab Liis Jürgensi teos "Tabu-tabu unenägu", mis kasutab lähtepunktina sõnu Veljo Tormise laulust.

Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Norrast, Poolast, Rootsist ja Venemaalt pärit muusikutest orkester alustas tegevust 2008. aastal Usedomi muusikafestivali direktori Thomas Hummeli initsiatiivil, pälvides kohe tunnustuse oma esinemiste ja ühtsussõnumiga ajalooliselt lõhestatud piirkonnas. Orkestriga on esinenud nii klassikalise muusika tähed kui ka popansamblid. 2015. aastal tunnustas Euroopa Kultuurifond Pro Europe orkestri saavutusi maineka Euroopa kultuuripreemiaga.