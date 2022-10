Galerii: Mustpeade majas tähistati Jaan Räätsa 90. sünniaastapäeva

Kavas oli kogu Jaan Räätsa looming, mille helilooja on kirjutanud keelpilliorkestrile: kaks kontserti kammerorkestrile ning "Divertisment". Solistid Johan Randvere ja Jakob Teppo mängisid Jaan Räätsa 24 marginaali kahele klaverile.

Jaan Räätsa kontsert kammerorkestrile nr 1 valmis 1961. aastal ning sellest sai pikaks ajaks rahvusvaheliselt enim mängitud Eesti muusika teos. "Võimalik, et teose saatus oleks olnud vähem kõrge lennuga, kui tollal mõjukas helilooja Hatšarturjan poleks seda kuulnud ja vaimustunud, mis mingis mõttes päästis teose, ja ka noore helilooja, kes alles alustas oma teekonda lavadele," rääkis dirigent Rasmus Puur.

"Uue Eesti vabariigi ajal on Räätsa mängitud vähem, ent viimasel ajal on hakatud teda taasavastama," ütles solist Johan Randvere ja lisas, et Räätsa teosed eelkõige ajastumuusika. "Elujaatav ja värske, ning eelkõige keskendub tema muusika kõladele. Rääts oli ka erakordselt hea huumorimeelega ja kui püüda tema muusikat kirjeldada, siis tahmatult tuleb ette pilt, kus lava pealt räägitakse anekdoote, pidevalt uusi nalju pildudes. Kuid ta suudab lõpetada alati enne, kui saabub küllastumus."

Kontsert toimus Eesti heliloojate loomingut tutvustavas "Autoritund" sarjas, mille algataja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste. Kontserti saab kuulata ka Klassikaraadiost.