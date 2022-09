Ardo Ran Varres: igal värvil on oma sagedus, mille saab helikõrguseks taandada

Saabuval nädalavahetusel jõuab kammerkoori Kolm Lindu esituses Eesti esiettekandeni Ardo Ran Varrese "Suur maalritöö", mis on loodud Ellen Niidu teose alusel. Varres sõnas "Deltale" antud intervjuus, et teose kirjutamiseks taandas ta värvide sagedused helikõrgusteks.

Teos sündis Varrese sõnul mitu aastat tagasi, mil kammerkoor Kolm Lindu tegi heliloojale ettepaneku neile midagi mahukamat kirjutada. "Ma päris kaua mõtisklesin, mis see alusmaterjal võiks olla, ja ühtäkki lastega mänguväljakul viibides järsku plahvatas, et "Suurest maalritööst" saaks täitsa toreda asja. See on küll näiliselt lihtne ja lastepärane, aga seal on varjatult võimas loomislugu," kirjeldas Varres.

Varres nentis, et kuna teda huvitavad erinevad võnked, sagedused mustrid ja värvid, tekkis tal idee, et kui maaler teoses maailma erinevate värvidega värvib, võiks iga värv, mille ta lagedale toob, muusikas oma kõla omada. "Tegin päris tõsist uurimistööd ja avastasin, et igal värvil on oma kindel sagedus, mille saab taandada helikõrguseks."

"Nii, nagu igal helil on oma võnkesagedus, omab iga värv oma sagedusriba. Kui kosmilisi võnkeid on võimalik taandada inimkõrvale sobivaks, siis miks mitte teha sama värvisagedustega. Ega seal mingit maagiat pole, see on puhas matemaatika," selgitas Varres.

Kontserdid toimuvad 17. septembril Tubina saalis ja 18. septembril Tallinnas Mustpeade majas. Kammerkoori Kolm Lindu juhatab Valter Soosalu.