Valter Soosalu: koorilaulu tervis liigub paremuse poole

Kuigi täielikku hinnangut on raske anda, sest uus koorihooaeg alles algas, on näha, et proovides kohal käivate inimeste hulk on kergelt tõusnud. "See annab tulevikuks lootust," nentis Soosalu.

Järgmisel suvel toimub XIII noorte laulu- ja tantsupidu, kus Soosalu on laulupeo segakooride liigijuht. Soosalu märkis, et on oluline, et laulupeo repertuaaris oleks balanss kergemate ja raskemate lugude vahel, kuid lõppude lõpuks ei saa olla olukorda, kus kõik on õnnelikud, sest väga palju on inimesi, kellele meeldib üks või teine äärmus.

"Eks ma isegi tunnen, et minu temperament kaldub tempokama repertuaari poole. Iga laulupidu on kunstilise juhi nägemuse järgi kujundatud ning nii ka see kord. Kunstilise toimkonna osana julgen öelda, et see tulev noorte laulupidu on vägagi Pärt Uusbergi nägu ja see on ainult hea," kirjeldas ta.

Lisaks koorimuusikale on Soosalu tegev ka teistes muusikažanrites, kuid koorimuusikaga tegelemine on tema jaoks väga tugevalt seotud just päritoluga. "Ma olen koorides lauldes üles kasvanud ja ma tunnen, et see haridustee, mis mul muusikaakadeemias läbitud on, annab mulle võimaluse midagi tagasi anda ja enda õpitut edasi jagada. See on kõige tähtsam, mida me saame üleüldse teha," leidis ta.