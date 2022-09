Tallinna Jaani kirikus tuleb esmaettekandele Uusbergi tsükkel "Taaveti laulud"

Uusberg on kooriga varem koostööd teinud nii laulja, dirigendi kui ka heliloojana. Viimati kirjutas ta Voces Tallinna 20. aastapäevaks teose "Kiituselaul". "Taaveti laulude" tsükkel koosneb seitsmest laulust, mis moodustavad Cyrillus Kreegi loominguga põimituna terviku.

Pärt Uusberg on Eesti helilooja ja dirigent, kes on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise erialal (2009, õpetaja Heli Jürgenson), omandanud magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias heliloomingu erialal (2014, professor Tõnu Kõrvits) ning teise magistrikraadi 2018. aastal koorijuhtimise erialal (professor Tõnu Kaljuste).

Praegu on Uusberg vabakutseline helilooja ja dirigent. Heliloojana on ta kirjutanud peamiselt koorimuusikat, aga ka kammer-, orkestri- ja filmimuusikat. Uusbergil on ilmunud mitmeid autoriplaate ("Siis vaikivad kõik mõtted", "Liiv, meri ning mõtted", "Õhtu ilu", "Luiged läevad", "Eestimaa atmosfäärid") ning dirigendina on ta alates 2008. aastast olnud enda asutatud kammerkoori Head Ööd, Vend peadirigent.

2019. aastal võitis Uusberg VII Eesti noorte koorijuhtide konkursi ning ta on tulevase noorte laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht. Eesti Kooriühing on tunnustanud Uusbergi kaks korda aasta kooriheliloojana (2012, 2018) ning 2021. aastal pälvis ta aasta dirigendi tiitli.

Kammerkoor Voces Tallinn on professionaalse suunitlusega kollektiiv, mis on tänaseks tegutsenud enam kui 20 aastat. Esimesel kümnel hooajal oli koori peadirigent Risto Joost ning aastatel 2011–2014 oli dirigent Kaspar Mänd. Lisaks on Voces laulnud mitme teise dirigendi käe all (Peter Phillips, Stephen Layton, Neeme Järvi jt) ja esinenud tuntud orkestrite ja ansamblitega (ERSO, Tallinna Kammerorkester, Tallinna Barokkorkester, Corelli Barokkorkester jpt). 2022. aasta suvest alates on koor teinud koostööd koormeister Kristi Jagodiniga, koori kunstiline nõustaja on Risto Joost ning hääleseadja on Eha Pärg.