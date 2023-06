Tallinna barokkorkester esitab Mustpeade majas inglise õukonnamuusikat

"Kujutage ette Inglise kuninglikku pidustust, mis on täis iidseid rituaale, antiikseid kostüüme, muusikuid, pidulikke sõnu, rõõmsat laulu, värvilisi rongkäike, rojalistlikku sümboolikat, teatraalset balletti ja seltskondlikku tantsu," kirjeldas orkestri kapellmeister, Kanalisaartelt pärit Andrew Lawrence-King, millist õhkkonda võib ürituselt oodata.

"Peaosas on kuningas ise, muutes pimeduse valguseks: tema lemmikõukondlased saabuvad maskeerituna Vana-Rooma rüütliteks või mütoloogilisteks kangelasteks, nende näod on peidetud soomuskiivrite või kostüümimaskide taha," lisas ta.

Kontsertetendusel kuuleb ja näeb Shakespeare'i näidendite, itaalia barokkooperi ja elavate kantritantsude kaja.

"Rituaal sulab meelelahutuseks, pealtvaatajatest saavad osalised, uued kompositsioonid segunevad vanade lemmikutega. Kõik tantsivad, kuni saabub aeg, mil kuningas lahkub," vihjas Lawrence-King ka publiku kaasatusele performance'is.

Tallinna barokkorkester kasutab vanu instrumente. Tallinn feat. Revali kunstilise juhi, barokkorkestris kaasa tegeva Taavi-Mats Uti sõnul on mindud seda teed mitte kaalutlusel, et see on õige, vaid selleks, et saada kätte aktsenditu muusikaline jutt.

Kontsert "The Masque of Time" toimub esmaspäeval, 12. juunil Mustpeade maja valges saalis.