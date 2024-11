Tallinna varajase muusika festivalil kohtab üliharuldasi instrumente

Festivali avakontserdi annab Tallinnas Mustpeade majas 23. novembril Eesti Barokkorkester, kapellmeistriks rahvusvaheliselt Eesti tuntuim instrumentalist Andrew Lawrence-King. Tema ümber koondunud Eesti parimad barokkmuusikud on andnud koos kümneid kontserte, kuid uue nime all esinetakse esmakordselt just festivalil Tallinn feat. Reval. Laval on ka kammerkoor Collegium Musicale ja solistid Endrik Üksvärav (tenor), Peeter Sarapuu (barokkfagott), Reet Sukk (plokkflööt, barokkflööt), Taavi-Mats Utt (plokkflööt) ja Joshua Cheatham (viola da gamba, Prantsusmaa).

Tegemist on Eesti kõige suurema varajasele muusikale keskenduva festivaliga, kus koos nii Eesti kui ka välismaa oma ala tipud.

Nädala jooksul astuvad üles Cantores Vagantes ja Matthew Wadsworth (theorb, Suurbritannia), Joshua Cheatham (viola da gamba, Prantsusmaa), renessanssmuusikat viljelev Prantsuse ansambel Into the Wind, improvisatsioonile pühendunud More Hispano ja paljud teised. Eraldi väärib märkimist tsingivirtuoosi Josué Meléndezi ja tema abikaasa, organisti Maria Morozova-Meléndezi duokava. Tsink oli 17. sajandil väga oluline instrument, kuid tema mängimise keerukuse tõttu ei ole Eestis ühtegi selle pilli mängijat.

Lisaks kontsertidele sünnib ka koostöös Theatrumiga lavastus "Armastuse klavikord: David Kellneri pärandus", mida mängitakse kahel korral, 25. novembril ja 1. detsembril Mustpeade majas.

"Meile on väga oluline, et Eesti varajase muusika tegijad saavad rahvusvaheliste kolleegidega koos musitseerida ning et kontserdid on mõeldud nii juba meie aastate jooksul väljakujunenud püsipublikule kui ka uutele kuulajatele. Mõeldud on ka noortele, sest just nemad määravad Eesti järgmiste kümnendite suunad muusikamaastikul. Nii on 30. novembril noortegala Arvo Pärdi keskuses ja kolm kontserti noortelt muusikutelt Niguliste kiriku Antoniuse kabelis. Kontserdid sobivad ideaalselt esimeseks kokkupuuteks sedasorti muusikaga," räägib selleaastasest festivalist korraldaja Taavi-Mats Utt. "Meie festival aitab elujaatava muusikaga üle elada kõige pimedamat ja süngemat aega ja sirutab käe jõuluootusele".

Festival Tallinn feat. Reval kestab 23. novembrist kuni 1. detsembrini.