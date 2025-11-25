X!

Festivali Tallinn feat Reval korraldaja: noorte pealekasv rõõmustab

Foto: Helena Laving
Sel aastal peetakse juba kaheksandat korda varajase muusika festival Tallinn feat Reval. Tänavu toimuvad kontserdid lisaks pealinnale ka Otepääl, Narvas, Kuressaares ja Laulasmaal. Lisaks kodumaistele tipp-interpreetidele astuvad nädala lõpuni kestval festivalil üles muusikud Itaaliast, Belgiast, Andorrast, Suurbritanniast ja mujalt.

Festivali kunstiline juht Taavi-Mats Utt rõhutas, et Eesti suuremates muusikakoolides on nüüdseks võimalik ka vanamuusikat õppida, nii tuleb muusikutele kenasti järelkasvu ning ka noorte enda huvi on püsivalt kasvav.

"Lõpuks ometi on võimalik muusikakoolides õppida mitte ainult plokkflööti, vaid ka viola da gambat, paljudes kohtades klavessiini. Lõpuks on meil kogu ahel olemas, ja see annab esimesi vilju, täiesti arvestatavaid tegijaid, kellest väga paljud on alustanud meie festivalilt. Nimed, kes veel kaks aastat tagasi ei öelnud midagi, näiteks eelmisel aastal oli meil Havryili soolokontsert, siis nüüd ei pea üldse ütlema, kellega on tegu. Meil läheb tegelikult väga optimistlikult, kui ma noorte peale mõtlen," ütles festivali peakorraldaja Taavi-Mats Utt.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

