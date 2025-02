Haapsalu vanamuusikafestivali uus kunstiline juht on Saale Fischer

Tänavu suvel 32. korda aset leidva Haapsalu vanamuusikafestivali kava on kokku pannud Saale Fischer, kes võttis teatepulga üle festivali seniselt kunstiliselt juhilt Toomas Siitanilt.

Saale Fischer on viimased seitse aastat töötanud Haapsalu vanamuusikafestivali tegevjuhina. Toomas Siitan, kes on Haapsalu vanamuusikafestivali asutaja, jätkab festivali juures aujuhina ning dirigeerib ka festivali avakontserti 24. juulil.

Traditsiooniliselt toob festivali avaõhtu kokku mitme riigi muusikud. Näiteks esinevad avakontserdil solistidena tenor Benjamin Glaubitz ning metsosopran Katariina Heikkilä, kelle kõrval soleerivad kodumaised lauljad Maria Valdmaa ning Janari Jorro. Festivaliorkestri kontsertmeister on Aira Maria Lehtipuu ning kooripartiisid laulab Lodewijk van der Ree juhitud Tumult Ensemble.

Poola artistidele on pühendatud festivali teine õhtu – viiuldaja Małgorzata Malke kannab ette Telemanni fantaasiad sooloviiulile, tema kolleegid Oh! Orkiestrast astuvad ette 17.-18. sajandi kammermuusikaliste menulugudega. Ansambel Ars Antiqua Riga toob Eestisse Riia käsikirjadest pärinevad rariteedid ning norrakate Trio Mediæval annab kontserdi, milles kunstmuusika on põimitud rahvalike intonatsioonidega. Ansambel Floridante astub lavale koos sopran Maria Listraga ning festivali lõpetab prantsuse klavessiinivirtuoos Jean Rondeau koos oma ansambliga Nevermind.

Festivaliga paralleelselt toimub ka varajase muusika noortelaager, mille osalejate lõppkontserdil saab publik kuulata nii soolonumbreid kui ka kammeransambleid.