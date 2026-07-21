Neljapäeval algab 33. Haapsalu vanamuusikafestival

23. kuni 26. juulini toimub Haapsalus 33. vanamuusikafestival. Programmist leiab nii intiimsemaid kammerkontserte kui ka säravaid orkestraalseid hetki.

33. Haapsalu vanamuusikafestival algab traditsiooniliselt suurteosega, milleks on sel aastal Georg Friedrich Händeli oratoorium "Joosua" (1747). Nimirollis on Briti tenor Guy Cutting, tema kõrval soleerivad sopran Maria Valdmaa, metsosopran Tuuri Dede ning bass Alvar Tiisler. Haapsalu festivali barokkorkestrit ja Tumult Ensemble'it dirigeerib festivali asutaja, professor Toomas Siitan.

Reedese õhtu avab Jaani kirikus Londonis õppiv ja töötav noor Eesti päritolu teorbimängija Kristiina Watt, kellele sekundeerib hiljuti maineka Gramophone'i auhinna pälvinud vokaalansambel Capella Pratensis. Hollandis resideeruvad tipplauljad toovad Haapsallu kaasa renessansiaja ühe monumentaalsema vokaalteose, Jakob Obrechti polüfoonilise missa "Maria Zart".

Gambamängija André Lislevand ning erinevaid ajaloolisi näppepille mängiv Jadran Duncumb moodustavad noorte vihaste meeste duo Norrast. Nad esitavad enda tehtud orkestri-, viiuli- ja klahvpillimuusika seadeid Monteverdist Vivaldi ja Händelini.

Laupäeva teine kontsert on pühendatud festivali majabändile Floridante, kes laiendatud Soome-Eesti koosseisus esitleb sel aastal plaadifirmas Brilliant Classics ilmuvat CD-d kaunimate barokkaariatega meeshäältele, vokaalsolistid on Guy Cutting ja Alvar Tiisler.

Festivali jäävad rõõmsal toonil lõpetama Haapsalu festivali barokkorkestri kontsertmeistri Aira Maria Lehtipuu sooloõhtu koos oma ansambliga Pirkanmaa Baroque ning maailma üks mainekamaid varajase muusika kooslusi Concerto Copenhagen ning Mozarti-aegne meeleolumuusika.

"Kui hakkasin Haapsalu vanamuusikafestivali kaheksa aastat tagasi tegevjuhina vedama, pidi see minu nägemuse kohaselt jõudma siin Põhja- ja Baltimaade regioonis üheks valdkondlikuks majakaks. Tänaseks oleme need ootused ületanud: vaatamata sellele, et meie mastaabid on nimme väikesed, oleme suutnud end kinnistada nii Euroopa klassikalise muusika kaardil kui ka siinsete kuulajate südameis. Selle üle on ülihea meel," rääkis Saale Fischer.