Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas aastapreemiatega hooajal 2024/2025 enim silma paistnud muusikategelasi. Traditsioon pärineb aastast 1995. Tänavu anti välja kümme aastapreemiat ning seitse tunnustuspreemiat.

Eesti Muusikanõukogu tunnustas preemiatega muusikavaldkonna parimaid kogu senise panuse eest. Traditsioon pärineb aastast 2002. Tänavu anti välja kaks preemiat – interpretatsioonipreemia ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest.

Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad 2025

Aare-Paul Lattik – sisukate ja kõrgetasemeliste ülesastumiste eest organistina Eestis ja välismaal

Arvo Leibur – kõrgetasemelise loomingulise tegevuse eest solisti, kammermuusiku ja kontsertmeistrina

Elis Hallik – viljaka loominguaasta ning väljapaistvate orkestriteoste "Phos" ja "Oriri" eest

Henry-David Varema – mitmekülgsete ja kõrgel kunstilisel tasemel kontsertide eest solisti ja kammermuusikuna

Kalev Kuljus – silmapaistva kontserttegevuse ning Erkki-Sven Tüüri oboekontserdi virtuoosse ettekande eest

Karis Trass – säravate esinemiste eest ooperi- ja kontserdilaval

Liisi Koikson – mitmekülgse kontserttegevuse ja südameid puudutava eestikeelse loomingu eest

Tuulikki Bartosik – mitmekülgse haardega kontserttegevuse eest eri koosseisudes

Toivo Tulev – sisuka loominguaasta ja kaaluka panuse eest kompositsiooniõppe arendamisse

Vaiko Eplik – viljaka loominguaasta ja eestikeelse repertuaari edendamise eest

Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad 2025

"Eesti muusikalugu I" autorid: Kristel Pappel, Toomas Siitan, Anu Schaper, Anu Kõlar, Heidi Heinmaa, Tiiu Ernits, Aleksandra Dolgopolova – erakordse ja mastaapse töö eest Eesti muusikaajaloo kaardistamisel ning mõtestamisel

Juliana Volož – eduka töö eest muusikamänedžeri ja agendina

Margus Pärtlas – pikaajalise ja väljapaistva tegevuse eest muusikahariduse korraldajana

Olev Muska – Eesti folktroonika pioneer, kes on Veljo Tormise muusika viinud elektroonilise muusika sfääri

Peeter Salmela – sisuka, eduka ja toetava tegevuse eest eesti muusika salvestamisel

Pille Lukin-Kangur, Guido Kangur – jazzivaldkonna arendamise ja innustamise ning publiku ja muusikute poolt hinnatud festivali Sõru Jazz korraldamise eest.

Taivo Niitvägi – kultuuriruumi rikastava pikaajalise tegevuse eest vanamuusika ja eesti vaimuliku rahvamuusika valdkonnas

Eesti Muusikanõukogu preemia laureaadid 2025

Interpretatsioonipreemia

Olari Elts - särav interpretatsiooniline tegevus ning panus ERSO kunstilisse arengusse.

Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest

Arne Mikk - erakordne panus eesti ooperikunsti arengusse.

Helikunsti sihtkapitali aasta- ja tunnustuspreemiad ning Eesti Muusikanõukogu preemiad anti üle Viimsi Artiumis.