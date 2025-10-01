Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas aastapreemiatega hooajal 2024/2025 enim silma paistnud muusikategelasi. Traditsioon pärineb aastast 1995. Tänavu anti välja kümme aastapreemiat ning seitse tunnustuspreemiat.
Eesti Muusikanõukogu tunnustas preemiatega muusikavaldkonna parimaid kogu senise panuse eest. Traditsioon pärineb aastast 2002. Tänavu anti välja kaks preemiat – interpretatsioonipreemia ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest.
Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad 2025
Aare-Paul Lattik – sisukate ja kõrgetasemeliste ülesastumiste eest organistina Eestis ja välismaal
Arvo Leibur – kõrgetasemelise loomingulise tegevuse eest solisti, kammermuusiku ja kontsertmeistrina
Elis Hallik – viljaka loominguaasta ning väljapaistvate orkestriteoste "Phos" ja "Oriri" eest
Henry-David Varema – mitmekülgsete ja kõrgel kunstilisel tasemel kontsertide eest solisti ja kammermuusikuna
Kalev Kuljus – silmapaistva kontserttegevuse ning Erkki-Sven Tüüri oboekontserdi virtuoosse ettekande eest
Karis Trass – säravate esinemiste eest ooperi- ja kontserdilaval
Liisi Koikson – mitmekülgse kontserttegevuse ja südameid puudutava eestikeelse loomingu eest
Tuulikki Bartosik – mitmekülgse haardega kontserttegevuse eest eri koosseisudes
Toivo Tulev – sisuka loominguaasta ja kaaluka panuse eest kompositsiooniõppe arendamisse
Vaiko Eplik – viljaka loominguaasta ja eestikeelse repertuaari edendamise eest
Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad 2025
"Eesti muusikalugu I" autorid: Kristel Pappel, Toomas Siitan, Anu Schaper, Anu Kõlar, Heidi Heinmaa, Tiiu Ernits, Aleksandra Dolgopolova – erakordse ja mastaapse töö eest Eesti muusikaajaloo kaardistamisel ning mõtestamisel
Juliana Volož – eduka töö eest muusikamänedžeri ja agendina
Margus Pärtlas – pikaajalise ja väljapaistva tegevuse eest muusikahariduse korraldajana
Olev Muska – Eesti folktroonika pioneer, kes on Veljo Tormise muusika viinud elektroonilise muusika sfääri
Peeter Salmela – sisuka, eduka ja toetava tegevuse eest eesti muusika salvestamisel
Pille Lukin-Kangur, Guido Kangur – jazzivaldkonna arendamise ja innustamise ning publiku ja muusikute poolt hinnatud festivali Sõru Jazz korraldamise eest.
Taivo Niitvägi – kultuuriruumi rikastava pikaajalise tegevuse eest vanamuusika ja eesti vaimuliku rahvamuusika valdkonnas
Eesti Muusikanõukogu preemia laureaadid 2025
Interpretatsioonipreemia
Olari Elts - särav interpretatsiooniline tegevus ning panus ERSO kunstilisse arengusse.
Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest
Arne Mikk - erakordne panus eesti ooperikunsti arengusse.
Helikunsti sihtkapitali aasta- ja tunnustuspreemiad ning Eesti Muusikanõukogu preemiad anti üle Viimsi Artiumis.
Toimetaja: Kaspar Viilup