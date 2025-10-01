Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

Kui Mere kultuurikeskusesse oli kolmapäeva pärastlõunal muusikat kuulama kogunenud vaid käputäis inimesi, siis Viru keskuse aatriumis, kus astus üles Eesti muusika- ja teatriakadeemia puhkpilliorkester, oli kohal suur hulk huvilisi. Noori muusikuid juhatanud dirigent Toomas Vavilov kinnitas, et südamest südamesse mängides ei ole vahet, kus esinemine toimub.

"Tegevmuusikuna on iga päev, 365 päeva aastas muusikapäevad, aga see on lihtsalt selline päev, kus me saame rohkem tähelepanu. On väga ilus, et tänapäeva maailmas on selline päev, kus kõik mõtlevad muusika peale ja mõtlevad rohkem ka klassikalise ja süvamuusika peale, sest muusikast me ei saa üle ega ümber mitte kuskil ja mitte kunagi. Muusika ümbritseb meid igal pool, ka siin ostukeskuses hakkab varsti kõlama teistsugune muusika, mis on ka väga hea, aga kui klassikaline muusika saab rohkem tähelepanu, siis selle üle on mul väga hea meel," ütles dirigent Toomas Vavilov.

Muusikapäeva raames antakse üle Eesti tasuta kontserte juba 2013. aastast alates. Tänavu kuulus programmi üle saja erineva esinemise kõigis maakondades. Muusikapäeva programmijuhi Kaisa Lõhmuse sõnul on nii mahuka programmi kokku panemine suur töö ja omamoodi pusle ladumine, sest ühelt poolt pakutakse neile välja kontserte kindlas esinemispaigas, aga on ka kollektiive, kes soovivad lihtsalt üles astuda ning neile tuleb siis leida kontserdiks sobiv koht.

"Esimesed kontserdid liituvad meie programmiga tavaliselt juba kevadel, märtsis-aprillis, selle taga on suur hulk muusikuid, kultuurikorraldajaid ja muusikaõpetajaid, kes annavad meile märku, et nad 1. oktoobril midagi korraldada soovivad või kusagil esineda tahavad," ütles muusikapäevade programmijuht Kaisa Lõhmus.