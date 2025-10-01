X!

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

Muusika
Muusikapäev raadiomaja ees ja fuajees
Vaata galeriid
32 pilti
Muusika

1. oktoobril tähistati raadiomaja ees ja fuajees noorte muusikutega rahvusvahelist muusikapäeva.

Raadiomaja fuajees pakuti kohvi ning seati üles arvutid muusikapäeva e-viktoriini lahendamiseks.

Muusikapäeva mälumängus on 13 küsimust nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid.  Küsimused on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõprade seltsis lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Edukaimate lahendajate vahel läheb loosi hulk vahvaid auhindu.

Viktoriini kokkuvõttesaade, kus selguvad õiged vastused, parimad vastajad ja auhinnasaajad, on Klassikaraadio eetris neljapäeval 2. oktoobril kell 13.00.

ETV toob kolmapäeva õhtul Viimsi Artiumist vaatajateni rahvusvahelise muusikapäeva gala. Ülekanne muusikapäeva galakontserdilt algab ETV-s kell 22.05.

ETV2-s on muusikale pühendatud terve nädal, kavas on portreesaated muusikutest, dokumentaalfilmid ning hulgaliselt kontserte ja muusikafilme.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

19:22

Tšehhi lavastaja Petr Zuska lavalugu teeb kummarduse Arvo Pärdi loomingule

19:01

Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

18:56

Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

16:26

Oidsalu: kultuuri valitsemine vajaks ülevaatamist

15:17

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

15:10

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

14:44

Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

13:59

Daniel Ek astub Spotify juhi kohalt tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:17

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

13:04

Arvustus. Mootorite tragöödia

30.09

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

30.09

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

12:17

PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo