Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

Raadiomaja fuajees pakuti kohvi ning seati üles arvutid muusikapäeva e-viktoriini lahendamiseks.

Muusikapäeva mälumängus on 13 küsimust nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid. Küsimused on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõprade seltsis lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Edukaimate lahendajate vahel läheb loosi hulk vahvaid auhindu.

Viktoriini kokkuvõttesaade, kus selguvad õiged vastused, parimad vastajad ja auhinnasaajad, on Klassikaraadio eetris neljapäeval 2. oktoobril kell 13.00.

ETV toob kolmapäeva õhtul Viimsi Artiumist vaatajateni rahvusvahelise muusikapäeva gala. Ülekanne muusikapäeva galakontserdilt algab ETV-s kell 22.05.

ETV2-s on muusikale pühendatud terve nädal, kavas on portreesaated muusikutest, dokumentaalfilmid ning hulgaliselt kontserte ja muusikafilme.