Festivali Tallinn feat Reval peakorraldaja: varajane muusika on oma olemuselt helge

Festivali peakorraldaja Taavi-Mats Uti sõnul on seitsme aastaga neil kujunenud väga lojaalne kontserdikülastajate seltskond, kuid tema sõnul sobib festival hästi ka esimeseks tutvuseks sajanditaguse muusikapärandiga, sest paljud inimesed võib-olla isegi ei aima, et selline muusika võiks ka neid puudutada.

"Me oleme selle pannud just aasta kõige süngemale ajale, kui on pime ja kaamos," selgitas Utt ja lisas, et eriti praegusel turbulentsel ajal sobib selline muusika hästi, mis on oma olemuselt helge ja igati elujaatav. "See aitab meid kõige pimedamast ajast üle, meie festival lõpeb esimesel detsembril, siis algab advendiaeg ja annab käe jõuluootusele."