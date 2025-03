Tegelmanni ja Danieli duo esitab barokkmuusikat, džässi ja eesti rahvalaulu

Peamiselt Hollandis, Amsterdamis tegutsev muusik Kadri Tegelmann kutsus enda kõrvale džässmuusik Paul Danieli ja koos astutakse sel nädalal üles kontsertkavaga "Veere, veere päeväkene''.

"Mul oli hästi suurepärane võimalus saada tuttavaks Pauli Danieliga eelmisel aastal kontserdil ReSound Love, kus said kokku barokk ja hiphop, laval olid siis vanamuusikaansambel Floridante, Genka ja Paul Oja. Meie Pauliga tegime seal koos ühe Barbara Strotzi loo ja Paul mängis elektrikitarri. See kuidagi nii hästi sobis ja siis ma ütlesin, et Paul, mis sa arvad, äkki prooviks veel teha. Paul on ju džässitaustaga, et 17. sajandi muusika ja Paul on ju nii suurepärane muusik, et temaga on nii kihvt teha," ütles muusik Kadri Tegelmann.

Kontserdil kõlavad nende endi arranžeeringud 17. sajandi barokkmuusikast tänapäevani.

"See koostöö on olnud huvitav, sest ma kasutan kõike alates barokkkitarrist kuni elektrikitarrini ja vahepeal on ka klassikaline kitarr. Barokkmuusikat mängiti ju nagu tänapäeval džässmuusikat, et oli noodikirjas kuskil all see numbribass ja vastavalt sellele muusik-interpreet lõi selle harmoonia muusikasse. Tänapäeval on ju džässmuusikas sama distsipliin, akordimärgid ja improvisatsioon," ütles muusik Paul Daniel.

Lood kõlavad itaalia ja inglise keeles. Lisaks ka Eesti rahvalaulude uued tõlgendused.

"Mina olen ju klassikalise taustaga ja ikkagi laulan samamoodi. Ma lõpetasin küll magistrikraadi ooperi erialal, aga kuidagi see suund on läinud mul hoopis teise ilmakaarde. Mulle meeldib kokku tuua erinevad maailmad. Paul annab sellele juurde omamoodi, tema on need seaded teinud kõik kitarrile ja häälele ja siis ma ise sinna peale vahepeal improviseerin ja see tuleb hästi kokku niimoodi," ütles Tegelmann.

Kadri Tegelmanni ja Paul Danieli duo astub üles neljapäeval, 27. märtsil Tartus Aparaaditehases, reedel, 28. märtsil Põlva džässiklubis ja laupäeval, 29. märtsil Tallinnas Philly Joe's.