Kadri Tegelmann: album "Laula!" toob orgaaniliselt kokku kolm maailma

Hollandi plaadifirma Zefir Records andis eelmisel aastal välja eestikeelse nimega plaadi "Laula!", kus Kadri Tegelmann koos Hollandi jazz-muusiku Mike Fentrossi ning klarnetist-helilooja Maarten Ornsteiniga võtab ette eesti rahvalaulud ja seob neid barokklauludega.

"Kogu see "Laula!" plaat ja kontsert on meie elu lugu – elutsükli lugu, sünnist surmani ja kõik see, mis sinna vahele jääb. See, et saavad kokku kolm eri stiili – mina olen klassikalise häälekooliga, Mike vanamuusika spetsialist ja Maarten on jazz'i-maailmast –, siis need kolm maailma tulevad nii orgaaniliselt kokku.

Tegelmann on lõpetanud Haagi kuningliku konservatooriumi klassikalise laulu erialal ning teinud magistrikraadi Hollandi rahvuslikust ooperiakadeemiast.

"Eesti rahvalaul on midagi nii teistmoodi. See kõlab, Hollandis ei ole sellist rahvalaulu nagu Eestis, vastukaja on olnud nii positiivne, kõik see plaadiga seoses, mis me saime lehtedest ja telekast," jätkas Tegelmann.

"Ma olen küll teinud ooperit ja laulan ka klassikalist muusikat, aga otsing artistina, kuidas ma saan oma häält kasutada ja mis mulle tundub mugav ja südamelähedane, see on minu jaoks olnud alati hästi oluline," lisas ta.

Hollandi kaasmuusikud küll eesti keelest aru ei saa, kuid nende sõnul on laulude sõnum ja meeleolu selgelt mõistetav.

"Eesti keel on väga väga võimas. Esimest korda, kui ma Kadrit kuulsin, siis ma arvasin, et ta laul on väga ilus. Ta saatis mulle ka katkendeid eesti rahvalugudest, mida ta oli eestlastega esitanud," rääkis muusik Mike Fentross.

"Mulle koitis kohe teadmine, et see on erakordne hääl ja sõnade väljendus. Ma ei saanud aru, mida ta laulab, aga tundsin seal peituvat emotsiooni," lisas ta.

"Laula!" kontserdid toimuvad neljapäeval Kuremaa lossis, reedel Tartu Jaani kirikus ja laupäeval Tallinnas Püha Katariina kirikus.