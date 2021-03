Kadri Tegelmann pani Eesti rahvalaulud jazz-sugemetega barokkseadesse

Hollandi plaadifirma Zefir Records andis välja eestikeelse pealkirjaga albumi "Laula!". Mitte ainult nimi, vaid ka sisu on eestipärane -- plaadil kõlavad Eesti rahvalaulud. Kuid eestlastele tuntud viisid on albumil barokses seades ja jazz-mõjutustega.

"Hästi hea ja mugav on eesti keeles laulda," märkis metsosopran Kadri Tegelmann. "Plaadi peal on näiteks üks unelaul eestikeelne ja me oleme kombineerinud selle itaaliakeelse unelauluga."

Klassikalise häälekooliga ooperisolist Kadri Tegelmann on õppinud Haagi konservatooriumis ja elab Hollandis. Eestlaste jaoks on tema nimi ehk veel vähe tuntud, kuid tasub ta tegemistel silma peal hoida ka kodumaal.

"Kadri Tegelmann on ääretult mitmekülgne lauljanna ja absoluutselt minu lemmik metsosopran," tunnistas tšellist Villu Vihermäe. "Sooja ja särava tämbriga, hästi paindlik kõigis suundades."

ERSO tšellist Villu Vihermäe rääkis Kadri Tegelmannist ülivõrdes – kiitis nii tema annet kui ka põnevat repertuaari. "Fantastiline leid ja temaga koostöö on alati geniaalselt lahedalt laabunud."

Hollandis ooperilauljana töötav Tegelmann tutvus kohaliku hinnatud jazz-muusiku Maarten Ornsteini ja barokkmuusiku Mike Fentrossiga. Nende koostöös sündiski plaat "Laula!", mis on juba leidnud positiivset vastukaja nii publiku kui ka kriitikute seas

"Siin keegi niimoodi väga ei laula ja hollandis rahvalaulukultuuri väga ei olegi. Nii palju, kui oleme kontserte andnud, on hästi positiivne tagasiside olnud. Siin Hollandis nad on Baltimaadest väga huvitatud. Nende jaoks tunduvad Baltimaad hästi müstilised," tõdes Tegelmann.

Plaadi jaoks lugusid valides arutasid muusikud, kui palju säilitada rahvalaulude algset vormi, kui palju improviseerida. Plaadil klarnetit mängival Maarten Ornsteinil oli kindel soov hoida võimalikult originaalilähedast kuju.

"Tema jaoks oli see Eesti rahvalaulu ilu, et see on nii puhas, et sinna ei olegi vaja midagi lisada," märkis Tegelemann.