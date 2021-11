Algab neljas varajase muusika festival Tallinn feat. Reval

Kontserti "Bachi pärlid. Actus tragicus" saab kuulda ka 20. novembril Tallinna Mustpeade Majas.

Festivali kunstilise juhi Taavi-Mats Uti sõnul alustati festivaliga neli aastat tagasi, et tuua hilissügisesse kaamosaega valgust ja värskust. "Soovime avada mitmekülgset ja rikast muusikamaailma, musitseerides originaalpillide koopiatel ja respekteerides ajaloolist esituspraktikat. Hea meel on, et sel aastal astub kuulajate ette taas üle pika aja Tallinna barokkorkester, kes on Eesti esimene ja pikka aega ainus ajastu instrumentidel mänginud orkester," lisas Utt.

Tänavune festival avatakse traditsiooniliselt suure Bachi loominguga, ent uudsest vaatenurgast. Kui varasemaid festivale alustas noortekontsert, kus õppurmuusikud valmistasid kava ette mõne rahvusvaheliselt tuntud meistri juhatusel, siis seekord pakuvad "Bachi pärleid" Eesti parimad muusikud.

Kontserdil "Bachi pärlid. Actus tragicus" esinevad Tõnu Kaljuste käe all Tallinna barokkorkester, Eesti filharmoonia kammerkoor ja solistid Yena Choi, Marianne Pärna, Maria Valdmaa, Oliver Kuusik, Martin Karu, Janari Jorro ja Olari Viikholm.

Ettekandele tulevad Johann Sebastian Bachi kantaadid "Actus tragicus", "Ich habe genung" ja Missa g-moll. Silla üle sajandite loob 20. sajandi norra helilooja Knud Nystedti teos "Immortal Bach". See Bachi koraali lummav tõlgendus on austusavaldus barokimeistrile, andes tema muusikale kaasaegse nägemuse ja igavikulise mõõtme.

Neljandat aastat järjest toimuv festival Tallinn feat. Reval kestab 19.-28. novembrini.