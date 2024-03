Klassikaraadios tähistatakse Ardo Ran Varrese juubelit

Ardo Ran Varres alustas muusikuteed klarnetimängijana. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kõigepealt lavakunstikateedris ja hiljem Helena Tulve käe all ka heliloominguklassis.

Aastatel 1996–2003 töötas ta näitlejana Rakvere teatris ja Eesti Draamateatris, aastatel 2003–2011 tegutses ta Eesti Draamateatri muusikajuhina. Heliloojana on ta teinud koostööd paljude lavastajate ja mitme Eesti teatriga, kirjutades muusikat rohkem kui 70 lavastusele, filmile, seriaalile ja kuuldemängule .Muusikuna on ta tegutsenud ansamblites Eriti Kurva Muusika Ansambel, Raadio Maria, Liisi Koikson ja Vaikne Esmaspäev ning Helimustrid.

2022. aasta märtsis tuli esiettekandele tema klarnetikontsert "Kahe tu(u)le vahel". 2022. aasta mais esietendus Vanemuise teatris Varrese esimene täispikk ooper "Põrgupõhja uus Vanapagan". 2023. aasta detsembris esietendus Ugala teatris progressiivne rokkmuusikal "Prints ja kerjus", millele Varres muusika kirjutas.

Ardo Ran Varrese juubelinädal Klassikaraadios

Esmaspäev, 18. märts kell 19

"Ooperiõhtu", Ardo Ran Varrese ooper "Põrgupõhja uus vanapagan"

Ühel päeval kolib Põrgupõhja tallu Jürka koos naise Lisetega. Ta on veider mees, kellel pole saabudes kaasa võtta ei loomi, tööriistu ega justkui täpset arusaamistki, kuidas talumehe elu käib, ent see-eest on tal kindel siht: tema soovib saada õndsaks.

Ardo Ran Varrese esimene ooper on loodud Tammsaare romaani põhjal, libreto autoriks on Kristi Klopets. Ooperi esietendus toimus Vanemuise teatris 6. mail 2022. Peaosades on Koit Soasepp, Rasmus Kull, Annaliisa Pillak, Karmen Puis, Taavi Tampuu, Atlan Karp, Simo Breede, Pirjo Jonas jt. Vanemuise okestrit ja koori juhatab Risto Joost. Ooper on salvestatud tänavu 16. ja 17. jaanuaril Tartu Vanemuise väikeses majas. Helirežissöörid olid Andres Olema ja Ats Treimaa, heliinsenerid Anton Ventsel ja Magnus Kaus, toimetaja Anne Aavik.

Neljapäev, 21. märts kell 11

"Muusikatuba"

Ardo Ran Varrese lavalise serenaadi "Käidi ja külvati varjude seemneid" inspiratsiooniks oli öö. Teos on loodud Artur Alliksaare sõnadele. Esitavad YXUS Ensemble, Jaanika Kilgi (sopran) ja Taniel Kirikal (kontratenor). Salvestatud 2017. aastal.

Reede, 22. märts kell 11

"Eesti Klassikaplaat"

"Õhtusöök sõpradega", muusika Eesti Draamateatri lavastustele aastatel 2001–2006. Eesti Draamateater (2007)

Kõlab muusika lavastustest "Syrrealistid", "Kuu aega maal", "Othello", "Kevade", "Savonarola tuleriit", "Naine valges", "Kunksmoor ja kapten Trumm" ja "Õhtusöök sõpradega". Esinevad Mart Soo (kitarr), Indrek Kruusimaa (kitarr), Sofia Joons (hiiukannel), Tiiu Sisask (klaver), Maie Koldits (klaver), Piret Väinmaa (klaver) Ardo Ran Varres (helid). Albumit tutvustab Johanna Mängel.

Reede, 22. märts kell 14

"Delta"

Ardo Ran Varrese viimaseks teoseks on progerokk-muusikal "Prints ja kerjus," mis on praegu laval Ugala teatris. Läbi aegade on Varres loonud kõige rohkem kujundusmuusikat teatrilavastustele, aga ooperi "Põrgupõhja uus vanapagan" kõrval võib tema tippteoseks pidada 2022. aastal sündinud klarnetikontserti "Kahe tu(u)le vahel," mille esmaesitajaks oli Signe Sõmer. Saatejuht on Anne Aavik.

Laupäev, 23 märts kell 9

"Helikaja"

Arvustamisel on Ardo Ran Varrese 15. märtsil ilmunud album "13 pala kahele klaverile Eesti runoviisidel", esitajad Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunt.

Laupäev, 23 märts kell 19

"Täna kontserdisaalis"

Ardo Ran Varrese juubelikontserdi ülekanne Eesti Raadio esimest stuudiost. "Üks vilepuhumine võib esile manada kaose," ütleb Varres esiettekandele tuleva teose "The Anonymous Whistleblower" kohta. Esimest korda kõlab ka aleatoorne pala "CHNOPS - Essential Life Elements", mis on kirjutatud Ensemble Auftaktile koosseisus Soo-Young Lee klarnetil, Miina Laanesaar viiulil ja Maila Laidna klaveril.

Järje saab ka novembris 2023. esiettekandele tulnud teos "Uudissõnu/Unarsõnu". Kuuleme ka osi tsüklist 13 pala kahele klaverile ja kvartetti "The "Ultimate" Truth" ("Ülim" tõde), kus Varres tegeleb tõejärgse ajastu probleemidega. Esinejad Kadri-Ann Sumera ja Maila Laidna (klaverid), Ensemble Auftakt (klarnet, viiul, klaver) Kristo Käo (teorb) Ensemble Floridante (barokkviiul, viola da gamba, teorb, klavessiin) Kristin Müürsepp (pikoloflööt) ja Nikita Šiškov (live-elektroonika) Tallinna Kammerorkestri keelpillikvartett. Ülekannet vahendab Anne Aavik.