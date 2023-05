Juulis jõuab Viimsi Artiumi lavale Elmo Nüganeni lavastus "Dissonantsed"

Milline on dissidendi saatus? Mida teeb režiim teisitimõtlejaga, keda pole võimalik murda ega vaigistada, inimesega, kes on orkestreeritud ühiskonna jaoks nagu läbitungiv dissonantne heli. Poliitvang pannakse ühes Venemaa vaimuhaiglas kongi jagama hullumeelse trianglimängijaga, kes kujutab ette, et tema käsutuses on orkester.

"Millist erakordset vaprust ilmutavad üksikud inimesed totalitaarses ühiskonnas. Trotsides vanglaid, vaimuhaiglat ja piinamisi, nõudes inimese põhiõigusi. Nad olid vabad inimesed, mitte orjad. See lugu räägibki sellistest inimestest nagu Lagle Parek, Mart Niklus, Anna Politkovskaja, Aleksei Navalnõi ja paljud teised", ütles lavastaja Elmo Nüganen.

Teose teeb eriliseks see, et ta koosneb kirjanduslikust tekstist ja muusikalisest partituurist, mis on mõeldud esitamiseks näitlejatele ja orkestrile. "Tegu on harva esineva olukorraga, kus etendusel on kaks keelt, kaks meediumi. Muusika keeles kohtame vägagi läbipaistvalt orkestreeritud ning küllaltki komplitseeritud draamat, milles ei puudu ka muusikalisi tsitaate", lisas muusikajuht ja dirigent Tõnu Kaljuste.

Lavastus valmib Nargenfestivali, Viimsi Artiumi ja Tallinna Filharmoonia koostööna. Laval Jan Uuspõld, Peeter Tammearu, Priit Võigemast, Tõnu Kaljuste, Kadri Voorand ja Tallinna Kammerorkester.

Autor Tom Stoppard, muusika André Previn, lavastaja Elmo Nüganen, kunstnik Kristjan Suits, muusikajuht ja dirigent Tõnu Kaljuste. Esietendus 20. juulil Viimsi Artiumis.