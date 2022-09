Nargenfestivali Pärdi päevad jõudsid Narva

Narva Issanda Ülestõusmise peakirik on üks vähestest hoonetest Narvas, mis teises maailmasõjas pommitamistest pääses. Selles pühakojas Vox Clamantisega esimest korda esinenud Jaan-Eik Tulve kiitis proovi järel saali aurat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on väga soe tunne, väga ilus akustika, väga ilus kõla. Aga eriline on just atmosfäär. On selline tunne, nagu meid oleks siia oodatud," rääkis Tulve.

Pühapäeviti argimuredele vahelduseks kirikus käiv narvalane Galina Tarlõkova jäi kontserdiga väga rahule.

"Tahaks, et Narvat külastaksid sagedamini Tallinna ansamblid ja koorid. Oluline on seegi, et Eesti heliloojate teoseid saaks ka meil Narvas kuulata," ütles ta.

Selle aasta Pärdi päevade programmis taunitakse Vene ehk Moskva õigeusu kirikupea soosivat suhtumist Vene riigi sõjategevusse, kuid Jaan-Eik Tulve ei pidanud kummaliseks, et Narva kontsert just õigeusu kirikus toimus. Dirigendi arvates sobitus Arvo Pärdi patukahetusest rääkiv teos "Kanon Pokajanen" ilusti aja ja kohaga.

"Läbi patukahetsuse me üldse jõuame mingi dialoogini ning tänapäevases maailmas ja praeguses sõjaolukorras on patukahetsus ja dialoog need primaarsed asjad, kuhu me esimese sammuna peame jõudma, et sealt edasi minna," lausus Tulve.

Nargenfestivali Pärdi päevad lõpevad järgmise nädala pühapäeval.