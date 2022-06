Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistab 40. sünnipäeva

Sünnipäevakontserdi kavasse on Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstiline juht Tõnu Kaljuste valinud kaks eriilmelist lugu. Zoltán Kodály (1882–1967) teos "Laudes Organi" (1966) demonstreerib oreli suursugusust ja kõlavõimalusi põimituna inimhäälega, orelil soleerib Kadri Toomoja. Spetsiaalselt sünnipäevaks kirjutas soome akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen kammerkoorile kolmeosalise teose "Vabadus" (koorile, akordionile ja elektroonikale), mis tuleb kontserdil esiettekandele.

Tõnu Kaljuste viitab kavavalikul koori peremärgile ehk logole, mis näitab erinevaid poolusi ja selgitab logo kahe noole vastandlikku suunda.

"Ühel pool on kiriku pill orel, teisel pool aga kõrtsi pill akordion. Ühe teose tekstid pärinevad Šveitsi kloostrist 12. sajandist, teise puhul on tegu häälitsuste ja üksikute sõnadega. Üks teos on maailmas juba tuntuks mängitud, teine kõlab aga siin ja praegu esmakordselt," sõnas Kaljuste.

Tõnu Kaljuste asutas Eesti Filharmoonia Kammerkoori 1981. aastal kammerkoori Ellerhein lauljate baasil. Koori ees on peadirigentidena seisnud veel Briti dirigent Paul Hillier (2001–2007), hollandlane Daniel Reuss (2008–2013) ning läti dirigent Kaspars Putniņš (2014–2021).

Koori repertuaar ulatub barokkmuusikast kuni 21. sajandi teosteni, kus on eriline koht Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja teiste eesti heliloojate loomingul.

Koori kõrget taset näitavad ligi 80 salvestist, mis on 16 korral Grammyle esitatud ning kahel korral hinnatuima plaadiauhinna võitnud. Koori plaadistusi ehivad ka teised prestiižikad auhinnad, sh Gramophone'i auhind, Diapason d'Or de l'Année, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Choc de l'Année Classica jne. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas.

Sünnipäevakontserdi salvestust näitab 1. juulil ETV2, 2. juulil on ETV eetris saade "Sündinud unistusest". Vikerraadio kajastab Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevust saatega "Koor" 30. juunil.